Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına ultimatom: Ya kabul edin ya da işi bırakın

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, işten çıkarmalara devam ederken, ‘sorun çıkaran’ çalışanlarını tehdit etti. Musk, uzun saatler boyunca yoğun çalışmak istemeyen çalışanlara yarın saat 5’e kadar süre verdiğini, aksi takdirde tazminatlarını vererek işten çıkaracağını söyledi.

Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına ultimatom: Ya kabul edin ya da işi bırakın - 1

İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR

Twitter’I satin aldıktan sonra üst düzey yöneticilerin görevine son veren Elon Musk, işten çıkarmalara devam etmeye hazırlanıyor.

Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına ultimatom: Ya kabul edin ya da işi bırakın - 2

MALİ TABLODAN RAHATSIZ

Şirketin resmen sahibi olmasının ardından genel merkeze elinde bir lavabo ile gelen ve ‘temizlik’ mesajı veren Elon Musk, özellikle mali tablodan rahatsızlığını sıklıkla dile getiriyor.

Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına ultimatom: Ya kabul edin ya da işi bırakın - 3

ULTİMATOM VERDİ

Harcamalar ve çalışma kültüründen memnun olmadığını gizlemeyen Musk, verimliği artırmak adına çalışanlarına bir ultimaton verdi.

Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına ultimatom: Ya kabul edin ya da işi bırakın - 4

SAAT 5'E KADAR SÜRE VERDİ

Çalışanlarına yarın ABD yerel saatiyle 5’e kadar süren veren Musk, bir karar vermeleri konusunda baskılarını artırdı.

Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına ultimatom: Ya kabul edin ya da işi bırakın - 5

"YA KABUL EDİN, YA GİDİN"

ABD’li iş insanı, çalışanlarının uzun ve yoğun mesai saatlerini kabul etmelerini ya da 3 aylık kıdem tazminatlarını alarak işi bırakmalarını istiyor.

Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına ultimatom: Ya kabul edin ya da işi bırakın - 6

Musk, bu ultimatomun ardından sözlerini ‘Kararınız ne olursa olsun, Twitter’ın başarısındaki emekleriniz için teşekkür ederim’ diyerek mesajını tamamladı.

Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına ultimatom: Ya kabul edin ya da işi bırakın - 7

Bu mesaj Twitter çalışanları tarafından doğrulanırken, şirket yetkilileri Reuters’ın haberi doğrulamak adına yaptığı girişime kayıtsız kaldı.

Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına ultimatom: Ya kabul edin ya da işi bırakın - 8

Geçtiğimiz günlerde de Musk'ın şirket çalışanlarının iç yazışmalarda kullandığı Slack programı üzerinden kendisini ve kararlarını eleştirdiği gerekçesiyle 20 çalışanı işten çıkardığı haberleri paylaşılmıştı.

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