En iyi kameraya sahip telefonlar: Apple ve Samsung geride kaldı

Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bilimsel olarak değerlendiren Dxomark'a göre en iyi kameraya sahip telefonlar listelendi. İşte detaylar...

En iyi kameraya sahip telefonlar: Apple ve Samsung geride kaldı - 1

HUAWEI P60 PRO

Listenin ilk sırasında Mayıs ayında tanıtılan Huawei P60 Pro yer aldı. Fotoğrafta 159, yakınlaştırmada 158 ve videoda 147 puan alan model ortalama 156 puan alarak zirvede yerini aldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

En iyi kameraya sahip telefonlar: Apple ve Samsung geride kaldı - 2

OPPO FIND X6 PRO

İkinci sırada yer alan model ise Oppo Find X6 Pro oldu. Cihaz fotoğrafta 153, yakınlaştırmada 154 ve videoda 148 puan topladı. Oppo'nun aldığı ortalama puan ise 153 olarak belirlendi.

En iyi kameraya sahip telefonlar: Apple ve Samsung geride kaldı - 3

HONOR MAGIC PRO

Honor Magic 5 Pro listenin üçüncü sırasında yer aldı. Fotoğrafta 154, yakınlaştırmada 156 ve videoda 144 puan toplayan cihaz ortalama 152 puan topladı.

En iyi kameraya sahip telefonlar: Apple ve Samsung geride kaldı - 4

OPPO FIND X6

Listede dördüncü sırada bulunan Oppo Find X6, Fotoğrafta 152, yakınlaştırmada 148 videoda ise 143 puan aldı. Cihazın ortalama puanı ise 150 olarak belirlendi.

En iyi kameraya sahip telefonlar: Apple ve Samsung geride kaldı - 5

HUAWEI MATE 50 PRO

Huawei, listelerde ilk 5'e iki cihazını bulundurmayı başardı. P60 pro ile zirvede oturan Huawei, Mate 50 Pro ile listeye beşinci sıradan giriş yaptı. Fotoğrafta 152, yakınlaştırmada 148 ve videoda 141 puan alan cihaz, ortalama 149 puan topladı.

En iyi kameraya sahip telefonlar: Apple ve Samsung geride kaldı - 6

GOOGLE PIXEL 7 PRO

Listede 6. sırada bulunan Google Pixel 7 Pro, fotoğrafta 148, videoda 143 ve yakınlaştırmada ise 143 puan topladı. Akıllı telefon ayrıca ortalama 147 skor yaptı.

En iyi kameraya sahip telefonlar: Apple ve Samsung geride kaldı - 7

HONOR MAGIC 4 ULTIMATE

Honor Magic 4 Ultimate, fotoğrafta 150, yakınlaştırmada 151 ve videoda 137 puan toplayarak 7. sırada yerini aldı. Cihaz ortalama 147 puan topladı.

En iyi kameraya sahip telefonlar: Apple ve Samsung geride kaldı - 8

IPHONE 14 PRO MAX

Herkesin görünce şaşırdığı ancak Dxomark'ın sekizinci sırada değerlendirdiği iPhone 154 Pro Max, fotoğrafta 143, yakınlaştırmada 139 ve videoda 149 puan toplayarak listenin sekizinci sırasında yer aldı. Cihaz ortalama 146 puan topladı.

En iyi kameraya sahip telefonlar: Apple ve Samsung geride kaldı - 9

IPHONE 14 PRO

Listenin dokuzuncu sırasında yer alan iPhone 4 Pro, fotoğrafta 143, yakınlaştırmada 139 ve videoda 149 puan topladı. Cihazın ortalama kamera puanı ise 146 olarak nitelendirildi

En iyi kameraya sahip telefonlar: Apple ve Samsung geride kaldı - 10

HUAWEI P50 PRO

Huawei P50 Pro, fotoğrafta 143, yakınlaştırmada 149 ve videoda 139 puan toplayarak listenin190. sırasında yer almayı başardı. Böylelikle Huawei, ilk 10'da üç cihazını bulunduruyor.

En iyi kameraya sahip telefonlar: Apple ve Samsung geride kaldı - 11

LİSTENİN TAM GÖRÜNÜMÜ

  1. Huawei P60 Pro - 156
  2. Oppo Find X6 Pro - 153
  3. Honor Magic5 Pro - 152
  4. Oppo Find X6 - 150
  5. Huawei Mate 50 Pro - 149
  6. Google Pixel 7 Pro - 147
  7. Honor Magic4 Ultimate - 147
  8. Apple iPhone 14 Pro Max - 146
  9. Apple iPhone 14 Pro - 146
  10. Huawei P50 Pro - 143
  11. Apple iPhone 13 Pro - 141
  12. Apple iPhone 13 Pro Max - 141
  13. Xiaomi Mi 11 Ultra - 141
  14. Google Pixel 7 - 140
  15. Samsung Galaxy S23 Ultra - 140
  16. Vivo X90 Pro+ - 140
  17. Huawei Mate 40 Pro+ - 139
  18. Vivo X80 Pro (Snapdragon) - 137
  19. Vivo X90 Pro - 136
  20. Xiaomi 13 Pro - 136
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