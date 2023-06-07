En iyi kameraya sahip telefonlar: Apple ve Samsung geride kaldı

Listenin ilk sırasında Mayıs ayında tanıtılan Huawei P60 Pro yer aldı. Fotoğrafta 159, yakınlaştırmada 158 ve videoda 147 puan alan model ortalama 156 puan alarak zirvede yerini aldı.
İkinci sırada yer alan model ise Oppo Find X6 Pro oldu. Cihaz fotoğrafta 153, yakınlaştırmada 154 ve videoda 148 puan topladı. Oppo'nun aldığı ortalama puan ise 153 olarak belirlendi.
Honor Magic 5 Pro listenin üçüncü sırasında yer aldı. Fotoğrafta 154, yakınlaştırmada 156 ve videoda 144 puan toplayan cihaz ortalama 152 puan topladı.
Listede dördüncü sırada bulunan Oppo Find X6, Fotoğrafta 152, yakınlaştırmada 148 videoda ise 143 puan aldı. Cihazın ortalama puanı ise 150 olarak belirlendi.
Huawei, listelerde ilk 5'e iki cihazını bulundurmayı başardı. P60 pro ile zirvede oturan Huawei, Mate 50 Pro ile listeye beşinci sıradan giriş yaptı. Fotoğrafta 152, yakınlaştırmada 148 ve videoda 141 puan alan cihaz, ortalama 149 puan topladı.
Listede 6. sırada bulunan Google Pixel 7 Pro, fotoğrafta 148, videoda 143 ve yakınlaştırmada ise 143 puan topladı. Akıllı telefon ayrıca ortalama 147 skor yaptı.
Honor Magic 4 Ultimate, fotoğrafta 150, yakınlaştırmada 151 ve videoda 137 puan toplayarak 7. sırada yerini aldı. Cihaz ortalama 147 puan topladı.
Herkesin görünce şaşırdığı ancak Dxomark'ın sekizinci sırada değerlendirdiği iPhone 154 Pro Max, fotoğrafta 143, yakınlaştırmada 139 ve videoda 149 puan toplayarak listenin sekizinci sırasında yer aldı. Cihaz ortalama 146 puan topladı.
Listenin dokuzuncu sırasında yer alan iPhone 4 Pro, fotoğrafta 143, yakınlaştırmada 139 ve videoda 149 puan topladı. Cihazın ortalama kamera puanı ise 146 olarak nitelendirildi
Huawei P50 Pro, fotoğrafta 143, yakınlaştırmada 149 ve videoda 139 puan toplayarak listenin190. sırasında yer almayı başardı. Böylelikle Huawei, ilk 10'da üç cihazını bulunduruyor.