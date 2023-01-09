Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı

Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, CES 2023’te duyurdu.
Togg, akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, Avalanche üzerine geliştirdi. Bu cüzdan ile kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip olacak.
Fuarda, LG'nin dev ekranı da sergilendi.
Robotik köpek "Unitree B1"
Robotik köpek "Unitree B1"
DeLorean'ın elektrikli aracı
DeLorean'ın elektrikli aracı
Bugatti'nin elektrikli aracı ve scooterları
Peugeot'nun Inception konsepti
Peugeot'nun Inception konsepti
Peugeot'nun Inception konsepti
Robotik köpek "Unitree B1"
Davinci'nin elektrikli motoru
DeLorean'ın elektrikli aracı
LG'nin kablosuz ekranları
LG'nin dev ekranı
LG'nin dev ekranı
Dünyanın ilk güneş enerji ile çalışan aracı "Lightyear 0"
Dünyanın ilk güneş enerji ile çalışan aracı "Lightyear 0"
Davinci'nin elektrikli motoru
VinFast'ın elektrikli aracı VF8
Peugeot'nun Inception konsepti
VinFast'ın elektrikli aracı VF6
Peugeot'nun Inception konsepti
MeetVirtuelMe
Yarbo Kar aracı S1
Peugeot'nun Inception konsepti
VinFast'ın elektrikli aracı VF9
LG'nin dev ekranı
VinFast'ın elektrikli aracı VF7