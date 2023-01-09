Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2023 teknoloji devlerini bir araya getirdi. Geleceğin araçları ortaya çıkarken fuara elektrikli otomobiller damga vurdu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'da fuarda yer aldı. Dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanı özelliğini CES 2023’te duyurdu.

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 1

Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, CES 2023’te duyurdu.

Togg, akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, Avalanche üzerine geliştirdi. Bu cüzdan ile kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip olacak.

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 2

Fuarda, LG'nin dev ekranı da sergilendi.

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 3

Robotik köpek "Unitree B1"

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 4

Robotik köpek "Unitree B1"

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 5

DeLorean'ın elektrikli aracı

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 6

DeLorean'ın elektrikli aracı

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 7

Bugatti'nin elektrikli aracı ve scooterları

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 8

Peugeot'nun Inception konsepti

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 9

Peugeot'nun Inception konsepti

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 10

Peugeot'nun Inception konsepti

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 11

Robotik köpek "Unitree B1"

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 12

Davinci'nin elektrikli motoru

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 13

DeLorean'ın elektrikli aracı

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 14

LG'nin kablosuz ekranları

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 15

LG'nin dev ekranı

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 16

LG'nin dev ekranı

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 17

Dünyanın ilk güneş enerji ile çalışan aracı "Lightyear 0"

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 18

Dünyanın ilk güneş enerji ile çalışan aracı "Lightyear 0"

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 19

Davinci'nin elektrikli motoru

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 20

VinFast'ın elektrikli aracı VF8

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 21

Peugeot'nun Inception konsepti

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 22

VinFast'ın elektrikli aracı VF6

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 23

Peugeot'nun Inception konsepti

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 24

MeetVirtuelMe

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 25

Yarbo Kar aracı S1

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 26

Peugeot'nun Inception konsepti

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 27

VinFast'ın elektrikli aracı VF9

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 28

LG'nin dev ekranı

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 29

VinFast'ın elektrikli aracı VF7

Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı - 30

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