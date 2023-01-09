Geleceğin araçları CES 2023 fuarında sergileniyor: Togg'da fuarda yer aldı

Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, CES 2023’te duyurdu.



Togg, akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, Avalanche üzerine geliştirdi. Bu cüzdan ile kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip olacak.