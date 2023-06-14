Gmail duyurdu: Yapay zeka özelliği telefonlarda kullanılabilecek! (Yazmama Yardım Et özelliği nedir?)

KULLANIMA SUNULDU

Bilgisayar için kullanıma sunulan Gmail Yazmama Yardım Et özelliği, artık iOS ve Android telefonlarda bulunan uygulamalar üzerinden de erişilebilir oldu. Böylece e-posta hazırlarken yapay zekadan destek alınabilecek ve hazır metinler saniyeler içinde taslak olarak önünüze gelecek. Kullanıcılarda bu metinleri diledikleri gibi detaylandırabilecek.