Gmail duyurdu: Yapay zeka özelliği telefonlarda kullanılabilecek! (Yazmama Yardım Et özelliği nedir?)
Google'ın Gmail'e getirdiği yazmama yardım et özelliği artık iOS ve Android telefonlar üzerinden kullanılabilecek. Böylelikle yapay zeka yardımıyla e-posta oluşturmak sadece birkaç saniye alacak.Peki Yazmama Yardım Et özelliği nedir? İşte detaylar...
"YAZMAMA YARDIM ET" NEDİR?
Yazmama yardım et özelliği, kullanıcıların e-posta gönderirken tek bir tuşla metin önerileri sunuyor. Böylelikle e-postalar için harcanan zaman en aza indirgeniyor ve tüm mesajı oluşturmak ve detaylandırmak saniyeler alıyor.