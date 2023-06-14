Gmail duyurdu: Yapay zeka özelliği telefonlarda kullanılabilecek! (Yazmama Yardım Et özelliği nedir?)

Google'ın Gmail'e getirdiği yazmama yardım et özelliği artık iOS ve Android telefonlar üzerinden kullanılabilecek. Böylelikle yapay zeka yardımıyla e-posta oluşturmak sadece birkaç saniye alacak.Peki Yazmama Yardım Et özelliği nedir? İşte detaylar...

Gmail duyurdu: Yapay zeka özelliği telefonlarda kullanılabilecek! (Yazmama Yardım Et özelliği nedir?) - 1

"YAZMAMA YARDIM ET" NEDİR?

Yazmama yardım et özelliği, kullanıcıların e-posta gönderirken tek bir tuşla metin önerileri sunuyor. Böylelikle e-postalar için harcanan zaman en aza indirgeniyor ve tüm mesajı oluşturmak ve detaylandırmak saniyeler alıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Gmail duyurdu: Yapay zeka özelliği telefonlarda kullanılabilecek! (Yazmama Yardım Et özelliği nedir?) - 2

KULLANIMA SUNULDU

Bilgisayar için kullanıma sunulan Gmail Yazmama Yardım Et özelliği, artık iOS ve Android telefonlarda bulunan uygulamalar üzerinden de erişilebilir oldu. Böylece e-posta hazırlarken yapay zekadan destek alınabilecek ve hazır metinler saniyeler içinde taslak olarak önünüze gelecek. Kullanıcılarda bu metinleri diledikleri gibi detaylandırabilecek.

Gmail duyurdu: Yapay zeka özelliği telefonlarda kullanılabilecek! (Yazmama Yardım Et özelliği nedir?) - 3

TELEFONDA NASIL KULLANILIR?

Bilgisayarda olduğu gibi e-posta oluşturmaya girdiğiniz zaman sağ alt köşede "Yazmama Yardım Et" seçeneği bulunuyor. Buraya oluşturmasını istediğiniz metin hakkında bilgi sağlayarak komut veriyorsunuz. Ardından oluştur dediğiniz zaman yapay zeka size belirttiğiniz konu dahilinde birkaç saniye içerisinde hazır bir metin oluşturuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER