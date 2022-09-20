Gözlük takanlar dikkat! Bilgisayar kullanırken verileriniz çalınabilir

Uzmanlar tarafından yapılan araştırma sonucunda, 720p web kamerası ile yaklaşık 10 milimetre yüksekliğindeki ekran metni yüzde 75'in üzerinde doğrulukla yeniden oluşturup tanımlanabildi. Bu da 28 punto yazı tipi boyutuna eşit.



Ancak dizüstü bilgisayar kameraları geliştikçe daha küçük metinlerin de okunabilir olacağına dikkat çekiliyor.