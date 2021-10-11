GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın fiyatı ortaya çıktı

Efsanevi oyun serisi Grand Theft Auto üçlemesi için yeni bir versiyon geldi. GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın fiyatı ise bir internet sitesindeki ön satışla ortaya çıktı... İşte yeni GTA'ya dair detaylar...

Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 08:54

GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın fiyatı ortaya çıktı - 1

Max Payne, Red Dead Redemption ve Manhunt gibi oyunların yaratıcısı Rockstar Games'in en popüler oyunu Grand Theft Auto'dan yeni bir haber var.

GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın fiyatı ortaya çıktı - 2

GTA The Trilogy'nin The Definitive Edition'u şirket tarafından duyurulmuştu. un çıkış tarihi de henüz net değil. Ancak oyun parakendecisi Base.com GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ı ön satışa açtı.

GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın fiyatı ortaya çıktı - 3

Base'de yer alan fiyata göre yeni versiyonun fiyatı 70 Euro olacak. Bu Base'in kendi seçtiği satış fiyatı ama Rockstar'ın da oyunu benzer bir fiyat aralığında piyasaya sürmesi bekleniyor. 

GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın fiyatı ortaya çıktı - 4

GTA Definitive Edition koleksiyonunda görsel iyileştirmelere ve modern oyun geliştirmelere gittiğini açıklamıştı. un 2022'ye kalmadan piyasaya çıkacağı duyurulmuştu. 

GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın fiyatı ortaya çıktı - 5

Ancak daha önce de Rockstar'ın bazı oyunlarının çıkış tarihi sarkmıştı. 

Öte yandan şirket daha önce yaptığı açıklamalarda GTA Definitive Edition için premium bir fiyatlandırma yapacağını aktarmıştı.

GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın fiyatı ortaya çıktı - 6

Rockstar Games en son 2005-2006 yıllarında fiyat artışına gittiklerini ve artık ABD'de tüketicilerin yeni bir artışa hazır olduklarını belirtmişti. 

Base.com'daki aynı fiyatla satışa sunulsa bile Türkiye fiyatı 700 liranın üzerinde olacak. 

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