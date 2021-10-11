GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın fiyatı ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 08:54
Max Payne, Red Dead Redemption ve Manhunt gibi oyunların yaratıcısı Rockstar Games'in en popüler oyunu Grand Theft Auto'dan yeni bir haber var.
GTA The Trilogy'nin The Definitive Edition'u şirket tarafından duyurulmuştu. Oyunun çıkış tarihi de henüz net değil. Ancak oyun parakendecisi Base.com GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ı ön satışa açtı.
Base'de yer alan fiyata göre yeni versiyonun fiyatı 70 Euro olacak. Bu Base'in kendi seçtiği satış fiyatı ama Rockstar'ın da oyunu benzer bir fiyat aralığında piyasaya sürmesi bekleniyor.
GTA Definitive Edition koleksiyonunda görsel iyileştirmelere ve modern oyun geliştirmelere gittiğini açıklamıştı. Oyunun 2022'ye kalmadan piyasaya çıkacağı duyurulmuştu.
Ancak daha önce de Rockstar'ın bazı oyunlarının çıkış tarihi sarkmıştı.
Öte yandan şirket daha önce yaptığı açıklamalarda GTA Definitive Edition için premium bir fiyatlandırma yapacağını aktarmıştı.
Rockstar Games en son 2005-2006 yıllarında fiyat artışına gittiklerini ve artık ABD'de tüketicilerin yeni bir artışa hazır olduklarını belirtmişti.
Oyun Base.com'daki aynı fiyatla satışa sunulsa bile Türkiye fiyatı 700 liranın üzerinde olacak.