Güneş fırtınası ilk kez Dünya, Mars ve Ay'ı aynı anda vurdu: Radyasyon hastalığı tehlikesi
Güneş'te meydana gelen bir patlama ilk kez aynı anda Dünya, Ay ve Mars'ta tespit edildi. Patlamadaki enerjik parçacıkların Dünya'nın manyetik alanını aşacak kadar güçlü olduğu belirlendi. Bilim insanları, bu tür olayların gelecekteki insanlı uzay keşifleri için ciddi bir risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, astronotlar için radyasyon hastalığı uyarısı yaptı.
Bir Güneş fırtınası aynı anda Dünya, Ay ve Mars'ı vurdu. Böylelikle ilk kez bir patlama üç gezegen yüzeyinde ölçüldü.