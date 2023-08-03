Güneş fırtınası ilk kez Dünya, Mars ve Ay'ı aynı anda vurdu: Radyasyon hastalığı tehlikesi

Aynı zamanda, bu durum 1940'larda kayıtlar başladığından beri gerçekleşen 73. yer seviyesi yükselmesi oldu. Ancak, ilk kez bir Güneş fırtınası üç gezegen yüzeyini aynı anda vurdu. Araştırmacılar, Ay ve Mars, Dünya gibi bir “baloncuk” içinde korunmadığından, Güneşten gelen parçacıklar toprakla etkileşime girerek ikincil oluşumlar yaratabileceğini söyledi.

Ancak Mars’ın, düşük enerjili Güneş parçacıklarının çoğunu durduran ve yüksek enerjili olanları yavaşlatan ince bir atmosfere sahip olduğu belirtildi.