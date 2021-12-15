Güneş'e tarihi dokunuş: İnsan yapımı nesne Güneş'in atmosferine girdi

NASA'nın Güneş kaşifi Parker tarihi bir olaya imza attı. Üç yıl önce fırlatılan Parker, Güneş'in dış atmosferinin içine girdiği tespit edildi. Parker buradan örnekler topladı.

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 07:49

Güneş'e tarihi dokunuş: İnsan yapımı nesne Güneş'in atmosferine girdi - 1

Amerikan Havacılık ve Dairesi'nin (NASA) üç yıl önce 'e doğru fırlattığı uzay aracından önemli bir haber geldi. 

Güneş'e tarihi dokunuş: İnsan yapımı nesne Güneş'in atmosferine girdi - 2

Parker Güneş Sondası'nın aylar önce Güneş'in atmosferinin içine girdiği tespit edildi. 

Güneş'e tarihi dokunuş: İnsan yapımı nesne Güneş'in atmosferine girdi - 3

Yoğun ısı ve radyasyona maruz kalan Parker, sadece dış atmosferi geçebildi. Ancak bu bile başlı başına önemli bir gelişme.

Güneş'e tarihi dokunuş: İnsan yapımı nesne Güneş'in atmosferine girdi - 4

Böylece ilk defa insan yapımı bir nesne Güneş'e dokunmuş oldu.

Parker, Güneş'e nisan ayında dokundu ancak verilerin doğrulanması için zamana ihtiyaç vardı. Parker Güneş Sondası, dış atmosferin içinden örnekler de toplandı. 

Güneş'e tarihi dokunuş: İnsan yapımı nesne Güneş'in atmosferine girdi - 5

insanları Güneş'i artık daha iyi tanıdığımızı belirtti. 

Astrofizikçi Eugene Parker'ın adını alan Parker Sondası, 2018'de Güneş'e fırlatıldı. Daireler çizerek Güneş'e yaklaşmaya çalışan Parker görevine devam ediyor. 

Güneş'e tarihi dokunuş: İnsan yapımı nesne Güneş'in atmosferine girdi - 6

Bilim insanlarına göre Güneş'in dış çeperi, yıldızın kendisinden daha sıcak. Parker'ın bunun sebebini açıklayabileceği belirtiliyor. 

Güneş'e tarihi dokunuş: İnsan yapımı nesne Güneş'in atmosferine girdi - 7

2024 yılında Parker, Güneş'e Merkür'den daha yakın bir konumda olacak.

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