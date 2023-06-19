Havaalanında robot polis devriye atıyor: Singapur'dan bir ilk
Singapur, Changi havaalanında polis devriye robotlarını kullanmaya başladı. Beş yıldan uzun süren denemelerin ardından uygulamaya koyulan robot polisin, aşamalı olarak ülkenin çoğu yerinde konuşlandırılması planlanıyor.
Singapur, Changi havaalanında robot polisler devriye atıyor. Her biri yaklaşık 1,7 metre boyunda olan robotlar, bir olay sırasında diğer polis ekiplerini bölgeye çağırabiliyor ve çevredekileri uyarabiliyor. Ayrıca üzerlerinde bulunan 360 derece döner kamerayı 2,3 metre yüksekliğe kadar ulaştırabiliyor. Böylelikle çok daha detaylı görüntüler elde ediyor.