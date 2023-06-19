Havaalanında robot polis devriye atıyor: Singapur'dan bir ilk

Singapur, Changi havaalanında polis devriye robotlarını kullanmaya başladı. Beş yıldan uzun süren denemelerin ardından uygulamaya koyulan robot polisin, aşamalı olarak ülkenin çoğu yerinde konuşlandırılması planlanıyor.

Havaalanında robot polis devriye atıyor: Singapur'dan bir ilk - 1

Singapur, Changi havaalanında robot polisler devriye atıyor. Her biri yaklaşık 1,7 metre boyunda olan robotlar, bir olay sırasında diğer polis ekiplerini bölgeye çağırabiliyor ve çevredekileri uyarabiliyor. Ayrıca üzerlerinde bulunan 360 derece döner kamerayı 2,3 metre yüksekliğe kadar ulaştırabiliyor. Böylelikle çok daha detaylı görüntüler elde ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Havaalanında robot polis devriye atıyor: Singapur'dan bir ilk - 2

POLİSİN HALKLA İLETİŞİMİNİ SAĞLIYOR

Kameralar, sensörler, hoparlörler, gösterge paneli, flaş ve siren ile donatılan bu robotlar, otonom devriye yeneğine sahip ve polisin halkla doğrudan iletişim kurmasını sağlıyor.

Havaalanında robot polis devriye atıyor: Singapur'dan bir ilk - 3

2 AYDIR DEVRİYEDE

Singapur Polis Kuvvetleri tarafından perşembe günü yapılan açıklamada robotlardan ikisinin Nisan ayından bu yana devriye operasyonlarının bir parçası olarak Changi Havaalanı 4. Terminal'de konuşlandırıldığını ve burada görev yaptıklarını söyledi.

Havaalanında robot polis devriye atıyor: Singapur'dan bir ilk - 4

OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

Polis Müfettişi Lim Ke Wei, "Bu devriye robotları, görevli polislerimizin yanında özerk bir şekilde çalışarak hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlıyor" dedi.

Ayrıca müfettiş, "Robot teknolojisinin entegrasyonu, görevlilerimizin operasyonel verimliliğini ve yeteneklerini geliştirerek görevlerinde daha etkili olmalarını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Havaalanında robot polis devriye atıyor: Singapur'dan bir ilk - 5

ROBOT TRAFİK POLİSİ DENENDİ

Changi Airport Group, 2021'de peyzaj işlerini halletmek için robotik çim biçme makinelerini kullanıma sunarken, Changi Havaalanı'nda güvenlik hizmetleri sağlayan Certis şirketi, 2019'da park cezası yazamasa da devriye gezebilen bir robot trafik polisini denemişti.

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