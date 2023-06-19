Havaalanında robot polis devriye atıyor: Singapur'dan bir ilk

Singapur, Changi havaalanında robot polisler devriye atıyor. Her biri yaklaşık 1,7 metre boyunda olan robotlar, bir olay sırasında diğer polis ekiplerini bölgeye çağırabiliyor ve çevredekileri uyarabiliyor. Ayrıca üzerlerinde bulunan 360 derece döner kamerayı 2,3 metre yüksekliğe kadar ulaştırabiliyor. Böylelikle çok daha detaylı görüntüler elde ediyor.