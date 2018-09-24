Huawei CEO’su Ark OS’un hızını açıkladı
ntv.com.tr
Son dönemde Android yasağı ile gündemde olan Huawei CEO’su Ark OS’un (HongMeng OS) hızını açıkladı.
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ABD merkezli teknoloji devi Google ile yaşanan sorunlar nedeniyle bir süredir kendi işletim sistemine ağırlık veren Huawei, HongMeng OS'u çok yakında görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının bir boyutu olan Google-Huawei çıkmazı, özellikle Huawei telefon sahiplerinin kafasını hayli karıştırmıştı.
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Android ile ilgili sıkıntılar halen devam ederken, Huawei ise boş durmuyor.
Kendi işletim sistemini uzun süredir geliştirilen ve son hazırlıklarını yapan şirket, bu işletim sistemine de HongMeng OS ismini vermeyi düşünüyor.
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Çin merkezli Huawei CEO’su Ren Zhengfei geçtiğimiz günlerde Fransız dergisi Lepoint’e verdiği röportajda HongMeng OS hızı ile ilgili bilgiler verdi.
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5Ren, geliştirdikleri işletim sisteminin Android’den yüzde 60 daha hızlı olduğun altını çizdi.
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Çin'de 9-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda ilk kez dünyaya duyurulması beklenen HongMeng OS, Huawei'nin iddiasına göre MacOS'tan daha hızlı bir yapıda ve Android platformundan yüzde 60 oranında daha hızlı çalışıyor.
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7Kendi uygulama mağazası da bulunacak olan Huawei'nin yeni işletim sisteminin 2020 yılında kullanıcılara sunulması beklenirken, Huawei'nin önündeki büyük zorluk kendi ekosistemini oluşturmak olacak.
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HUAWEİ'NİN İŞLETİM SİSTEMİNDEN YENİ GÖRÜNTÜÇin merkezli Huawei'nin Google yasağına karşı b planı olarak lanse ettiği işletim sistemine ait yeni görüntüler geldi.
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9Huawei ARK OS'a ait görüntüler ortaya çıktı! Ark OS, yakın zamanda Çin ticari marka ofisinde ve Avrupa fikri mülkiyet bürosunda ticari marka olarak tescillenerek sertifikasını aldı.
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HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ İÇİN ALDIĞI PATENT ORTAYA ÇIKTI
Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü işletim sistemi için patent aldığı ortaya çıktı.
Söz konusu başvuruda, Huawei Ark OS, Ark, Ark OS ve Huawei Ark marka isimlerinin yer aldığı görülüyor.
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HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ NE ZAMAN HAZIR OLACAK?
Teknloji dünyasındaki soğuk savaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Huawei CEO'su Yu Chengdong, şirketin kendi işletim sistemi için merakla beklenen tarihi verdi
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Huawei CEO’su Richard Yu, yaptığı açıklamada işletim sisteminin 2020 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını belirtti.
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13Henüz adı açıklanmayan işletim sisteminin hem mobil hem de dizüstü bilgisayarlar için uygun bir platform olacağı gelen iddialar arasında.
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HUAWEİ KULLANICILARINI NELER BEKLİYOR?
ABD Ticaret Bakanlığı, dün kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.
ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.
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HUAWEI KULLANICILARINI NASIL ETKİLEYECEK?
Yasağı 90 gün erteleyen karar kuşkusuz Huawei’nin kısa bir süreliğine olsa da rahat bir nefes almasını sağladı.
Peki bu 90 günün sonunda işler istenildiği gibi gitmez ve Google yasağı kullanıma girerse ne olacak?
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Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Huawei kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Bu senaryo gerçekleşirse Huawei cihazlara sahip olan kullanıcılar Google’ın bazı Android güncellemelerinden mahrum kalacak.
Huawei kullanıcıları bu yamaları ancak Android Open Source Project- Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) geldiğinde alabilecek.
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90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb uygulamalarına sahip olamayacak.
Bu senaryo gerçek olması durumunda Güney Kore merkezli Samsung'un arkasından dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei için zor günler başlamış olacak.
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Google’ın bu kararının kullanıcı tarafından göreceği tepki şirketin kısa vadeli zararında belirleyici olacak.
Zira kısıtlama halihazırda Huawei kullananları kapsamasa da yeni telefon alacaklar için başka markaları tercih etmeleri için yeterli motivasyonu barındırıyor.
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Peki Huawei'ye karşı olası bir Android yasağı durumunda alternatif Android cihazlar neler?
İşte Android işletim sistemi ile çalışan en popüler telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...
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Samsung Galaxy S10
6.1 inç ekran
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Samsung Galaxy S10
128 GB depolama
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Samsung Galaxy S10
8 GB RAM
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Samsung Galaxy S10
3400 mAh batarya
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Samsung Galaxy S1012 MP kamera
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Google Pixel 3a XL
6 inç ekran
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Google Pixel 3a XL
64 GB depolama
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Google Pixel 3a XL
4 GB RAM
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Google Pixel 3a XL
3700 mAh batarya
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Google Pixel 3a XL12.2 MP kamera
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LG G8
6.1 inç ekran
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LG G8
128 GB depolama
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32
LG G8
6 GB RAM
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33
LG G8
3500 mAh batarya
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34
LG G816 MP kamera
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Xiaomi Mi9
6.39 inç ekran
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36
Xiaomi Mi9
128 GB depolama
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Xiaomi Mi9
6 GB RAM
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38
Xiaomi Mi9
3300 mAh batarya
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Xiaomi Mi948 MP kamera
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Samsung Galaxy S9 Plus6.2 inç ekran
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Samsung Galaxy S9 Plus64 GB depolama
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42
Samsung Galaxy S9 Plus6 GB RAM
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Samsung Galaxy S9 Plus3 bin 500 mAh batarya
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44
Samsung Galaxy S9 Plus12 MP kamera
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45
LG G7 ThinQ6.1 inç ekran
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46
LG G7 ThinQ64 GB depolama
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47
LG G7 ThinQ4 GB RAM
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48
LG G7 ThinQ3 bin mAh batarya
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49
LG G7 ThinQ16 MP kamera
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50
Samsung Note 96.4 inç ekran
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51
Samsung Note 9128 GB depolama
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52
Samsung Note 96 GB RAM
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53
Samsung Note 94 bin mAh batarya
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54
Samsung Note 912 MP kamera
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55
Google Pixel 2 XL6 inç ekran
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56
Google Pixel 2 XL64 GB depolama
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57
Google Pixel 2 XL4 GB RAM
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58
Google Pixel 2 XL3 bin 520 mAh batarya
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59
Google Pixel 2 XL12.2 MP kamera
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60
OnePlus 66.28 inç ekran
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61
OnePlus 664 GB depolama
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62
OnePlus 66 GB RAM
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63
OnePlus 63 bin 300 mAh batarya
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64
OnePlus 616 MP kamera
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65
Samsung Galaxy S8 Plus6.2 inç ekran
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66
Samsung Galaxy S8 Plus64 GB depolama
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67
Samsung Galaxy S8 Plus4 GB RAM
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68
Samsung Galaxy S8 Plus3 bin 500 mAh batarya
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69
Samsung Galaxy S8 Plus12 MP kamera
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70
LG G65.7 inç ekran
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71
LG G632 GB depolama
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72
LG G64 GB RAM
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73
LG G63 bin 300 mAh batarya
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74
LG G613 MP kamera
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75
BlackBerry Key24.5 inç ekran
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76
BlackBerry Key264 GB depolama
-
77
BlackBerry Key26 GB RAM
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78
BlackBerry Key23 bin 500 mAh batarya
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79
BlackBerry Key212 MP kamera
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80
GM 9 Pro6.01 inç ekran
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81
GM 9 Pro64 GB depolama
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82
GM 9 Pro4 GB RAM
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83
GM 9 Pro3 bin 800 mAh batarya
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84
GM 9 Pro12 MP kamera