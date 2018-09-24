Huawei'nin işletim sistemi HongMeng OS için tarih verildi

Ancak Huawei'nin uzun vadede telefon, tablet ve hatta bilgisayarlarının bile bu işletim sistemiyle uyumlu çalışmasını planladığı belirtiliyor.

Google'ın aynı paralelde geliştirdiği Fuchsia işletim sistemini yakından inceleyen Çin merkezli şirket, HongMeng OS'u bir mikro çekirdek etrafında oluştururken, yapay zeka teknoloji sayesinde de işletim sistemi birçok platformla uyumlu bir şekilde çalışabilecek.