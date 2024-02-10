İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü. Dönüş yolculuğu yaklaşık 48 saat süren Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi. Sağlık kontrollerinden geçirilen Gezeravcı'nın rehabilitasyon süreci başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın ailesiyle kavuşma anını paylaştı..
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 astronotu taşıyan kapsülün 7 Şubat'ta başlayan Dünya'ya dönüş yolculuğu yaklaşık 48 saatte tamamlandı.
Axiom-3 ekibini taşıyan dragon kapsülü Florida açıklarında Atlas okyanusuna indi.