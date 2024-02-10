İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü. Dönüş yolculuğu yaklaşık 48 saat süren Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi. Sağlık kontrollerinden geçirilen Gezeravcı'nın rehabilitasyon süreci başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın ailesiyle kavuşma anını paylaştı..

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu - 1

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 astronotu taşıyan kapsülün 7 Şubat'ta başlayan Dünya'ya dönüş yolculuğu yaklaşık 48 saatte tamamlandı.

Axiom-3 ekibini taşıyan dragon kapsülü Florida açıklarında Atlas okyanusuna indi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu - 2

"MERHABA DÜNYA, BEN GELDİM"

İniş sürecinde yaklaşık 25 bin kilometre hızla ilerleyen kapsül, frenleme manevrasının ardından atmosfere girdi. Ortaya çıkan sürtünme sebebiyle yavaşlayan kapsülün dış gövdesinde sıcaklık 2 bin dereceye yaklaştı. 

Gezeravcı ve 3 astronot, kapsülün özel ısı kalkanı ve Space'X'in geliştirdiği PICA kaplaması sebebiyle sıcaklıktan korundu. 

İlk Türk astronot kapsülden çıktığı anın bir fotoğrafıyla, "Merhaba dünya. ben geldim"  mesajını paylaitı. 

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu - 3

Axiom-3 ekibi kısa süre önce Houston'a geldi. 

Gezeravcı ve yanındaki diğer 3 astronot burada yaklaşık bir hafta süreyle karantinaya alınacak. Bu karantinanın nedeni ise, vücutlarının dünya şartlarına uyum sağlaması.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu - 4

Houston'da ailesiyle buluşma anını paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın sağlık kontrollerinin ardından Türkiye'ye döneceğini yazdı. 

İŞTE GEZERAVCI'NIN AİLESİYLE BULUŞMA ANI

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu - 5
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu - 6
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu - 7
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu - 8
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