İnsanlar 1 milyon yıl önce ateş kullanmış olabilir: Yapay zeka keşfetti

Atalarımızın ateşi 150 bin yıl önce kontrol ettiği tahmin ediliyordu. Yapılan yapay zeka destekli yeni bir bilimsel çalışmaya göre erken dönem homininler 1 milyon yıl önce ateşi kullanabiliyordu.

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 09:43

İnsanlar 1 milyon yıl önce ateş kullanmış olabilir: Yapay zeka keşfetti - 1

Atalarımızın ateşi kontrol etmeyi öğrenmesi medeniyet tarihindeki en önemli gelişmeler arasında.

İnsanlar 1 milyon yıl önce ateş kullanmış olabilir: Yapay zeka keşfetti - 2

Bu sayade atalarımız akşam saatlerini verimli yaptı, zorlu iklim koşullarında hayatta kaldı ve en önemlisi yiyeceklerini pişirerek besin değerlerini artırdı. Bu da beynin yeterince beslenmesine ve gelişmesine katkıda bulundu.

İnsanlar 1 milyon yıl önce ateş kullanmış olabilir: Yapay zeka keşfetti - 3

insanları arasındaki genel kanı atalarımızın 1.5 milyon yıl önceden itibaren ateşi kullanmaya çalıştığı yönünde.

İnsanlar 1 milyon yıl önce ateş kullanmış olabilir: Yapay zeka keşfetti - 4

Ateşi kullanan ilk insanları onu direkt olarak oluşturmak yerine doğada var olan ateşleri kullanmayı tercih etti. Yıldırım düşmesi sonucu oluşan yangınlar buna örnek olarak gösterilebilir.

İnsanlar 1 milyon yıl önce ateş kullanmış olabilir: Yapay zeka keşfetti - 5

Bir diğer genel kanı ise günümüzden 150 bin yıl öncesine kadar insanlar ateşi kontrol etmeyi öğrenememişti. Ancak İsrail'deki bir arkeoloji sitesinde yapılan kazılar durumun sanılandan farklı olduğunu gösteriyor.

İnsanlar 1 milyon yıl önce ateş kullanmış olabilir: Yapay zeka keşfetti - 6

Homininlerin 1 milyon yıl önce ateşi kontrol edebilecek aletlere sahip olduğu öne sürüldü. Yayımlanan makaleye göre yapay zekayla yapılan incelemeler sonucu fosillerin sıcaklığa maruz kalma durumları analiz edildi.

İnsanlar 1 milyon yıl önce ateş kullanmış olabilir: Yapay zeka keşfetti - 7

Yapay zekaya farklı sıcaklıklarda maddede yaşanan değişimler öğretildi ardından numunelerin analizi yapıldı. İsrail'deki bir taş ocağında bulunan kalıntıların ateşe maruz kalmış olabileceği tespit edildi.

İnsanlar 1 milyon yıl önce ateş kullanmış olabilir: Yapay zeka keşfetti - 8

Gözle bakıldığında kazı alanında ateş kullanıldığına dair bulunmuyor. Ancak mikroskobik ölçekte değişime dair kimyasal izler görüldü.

İnsanlar 1 milyon yıl önce ateş kullanmış olabilir: Yapay zeka keşfetti - 9

Bu sıcaklıkların bazılarının 400 santigrat dereceden fazla olduğu ortaya çıktı. Böyle bir sıcaklığa ateş olmadan erişmek mümkün değil.

İnsanlar 1 milyon yıl önce ateş kullanmış olabilir: Yapay zeka keşfetti - 10

Bilim insanları doğal sebepler sonucu oluşan orman yangını ihtimalini gözardı etmiyor. Ancak kazı alanı ormanlık bölgede yer almıyor bu da erken homininlerin ateşi kontrol edebildiğine dair inancı güçlendiriyor.

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