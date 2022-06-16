İnsanlar 1 milyon yıl önce ateş kullanmış olabilir: Yapay zeka keşfetti

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 09:43
Atalarımızın ateşi kontrol etmeyi öğrenmesi medeniyet tarihindeki en önemli gelişmeler arasında.
Bu sayade atalarımız akşam saatlerini verimli yaptı, zorlu iklim koşullarında hayatta kaldı ve en önemlisi yiyeceklerini pişirerek besin değerlerini artırdı. Bu da beynin yeterince beslenmesine ve gelişmesine katkıda bulundu.
Bilim insanları arasındaki genel kanı atalarımızın 1.5 milyon yıl önceden itibaren ateşi kullanmaya çalıştığı yönünde.
Ateşi kullanan ilk insanları onu direkt olarak oluşturmak yerine doğada var olan ateşleri kullanmayı tercih etti. Yıldırım düşmesi sonucu oluşan yangınlar buna örnek olarak gösterilebilir.
Bir diğer genel kanı ise günümüzden 150 bin yıl öncesine kadar insanlar ateşi kontrol etmeyi öğrenememişti. Ancak İsrail'deki bir arkeoloji sitesinde yapılan kazılar durumun sanılandan farklı olduğunu gösteriyor.
Homininlerin 1 milyon yıl önce ateşi kontrol edebilecek aletlere sahip olduğu öne sürüldü. Yayımlanan makaleye göre yapay zekayla yapılan incelemeler sonucu fosillerin sıcaklığa maruz kalma durumları analiz edildi.
Yapay zekaya farklı sıcaklıklarda maddede yaşanan değişimler öğretildi ardından numunelerin analizi yapıldı. İsrail'deki bir taş ocağında bulunan kalıntıların ateşe maruz kalmış olabileceği tespit edildi.
Gözle bakıldığında kazı alanında ateş kullanıldığına dair bulunmuyor. Ancak mikroskobik ölçekte değişime dair kimyasal izler görüldü.
Bu sıcaklıkların bazılarının 400 santigrat dereceden fazla olduğu ortaya çıktı. Böyle bir sıcaklığa ateş olmadan erişmek mümkün değil.
Bilim insanları doğal sebepler sonucu oluşan orman yangını ihtimalini gözardı etmiyor. Ancak kazı alanı ormanlık bölgede yer almıyor bu da erken homininlerin ateşi kontrol edebildiğine dair inancı güçlendiriyor.