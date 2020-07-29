'İnsanlığın son umudu' da küresel ısınmadan nasibini aldı

Norveç'in kuzeyindeki Svalbard takımadasında buzulların arasındaki bir dağın 130 metre derinliğine inşa edilen ambar, olası bir küresel felakette Nuh'un Gemisi gibi işlevi görecek. Ancak Kıyamet ambarında tarihin en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

ntv.com.tr 29.07.2020 - 08:53

'İnsanlığın son umudu' da küresel ısınmadan nasibini aldı - 1

Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında buzların içinde adeta bir Nuh’un Gemisi yer alıyor. 

'İnsanlığın son umudu' da küresel ısınmadan nasibini aldı - 2

Küresel Tohum Deposu ile önemli tohumların savaş, doğal felaket gibi durumlar karşısında güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. 

'İnsanlığın son umudu' da küresel ısınmadan nasibini aldı - 3

Ancak görünen o ki Küresel Tohum Deposu da küresel ısınma'dan nasibini aldı. Zira bölgede tarihin en yüksek sıcaklığı kaydedildi.  

'İnsanlığın son umudu' da küresel ısınmadan nasibini aldı - 4

21.7 santigrat derecelik sıcaklığın kaydedildiği Svalbard'da daha önce kaydedilen en yüksek sıcaklık 21.3 santigrat ile 1979'da yaşanmıştı. 

'İnsanlığın son umudu' da küresel ısınmadan nasibini aldı - 5

Veriler, kuzey kutbunun Küresel Isınmadan en fazla etkilenen bölgelerden biri olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz dönemde küresel ısınma nedeniyle tesisin üzerindeki buz tabakası erimiş, ambarı su basmıştı. 

'İnsanlığın son umudu' da küresel ısınmadan nasibini aldı - 6

'Svalbard Küresel Tohum Deposu' bitkilerin soyunun tükenmesi olasılığına karşı bir sığınak olarak inşa edilmişti. 

 

'İnsanlığın son umudu' da küresel ısınmadan nasibini aldı - 7

Bir dağın içine oyulmuş olan ve içinde gezegenimizin dört bir köşesinden getirilen 500 milyondan fazla bitki türünün bulunduğu yapı, olası bir küresel felakette bitki türlerinin yok olmasına mani olmak adına kurulmuştu. 

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