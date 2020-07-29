'İnsanlığın son umudu' da küresel ısınmadan nasibini aldı

ntv.com.tr 29.07.2020 - 08:53
Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında buzların içinde adeta bir Nuh’un Gemisi yer alıyor.
Küresel Tohum Deposu ile önemli tohumların savaş, doğal felaket gibi durumlar karşısında güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.
Ancak görünen o ki Küresel Tohum Deposu da küresel ısınma'dan nasibini aldı. Zira bölgede tarihin en yüksek sıcaklığı kaydedildi.
21.7 santigrat derecelik sıcaklığın kaydedildiği Svalbard'da daha önce kaydedilen en yüksek sıcaklık 21.3 santigrat ile 1979'da yaşanmıştı.
Veriler, kuzey kutbunun Küresel Isınmadan en fazla etkilenen bölgelerden biri olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz dönemde küresel ısınma nedeniyle tesisin üzerindeki buz tabakası erimiş, ambarı su basmıştı.
'Svalbard Küresel Tohum Deposu' bitkilerin soyunun tükenmesi olasılığına karşı bir sığınak olarak inşa edilmişti.
Bir dağın içine oyulmuş olan ve içinde gezegenimizin dört bir köşesinden getirilen 500 milyondan fazla bitki türünün bulunduğu yapı, olası bir küresel felakette bitki türlerinin yok olmasına mani olmak adına kurulmuştu.