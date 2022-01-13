Instagram yeni özelliği test ediyor: Paylaşım düzenleme

Sosyal medya platformu Instagram, eski paylaşımları düzenleme özelliği getiriyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre daha önceki paylaşımların yerini değiştirmek mümkün olacak.

Haberler - ntv.com.tr 13.01.2022 - 11:44

Instagram yeni özelliği test ediyor: Paylaşım düzenleme - 1

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.

Şirket uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir özelliği test etmeye başladı. 

Instagram yeni özelliği test ediyor: Paylaşım düzenleme - 2

Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek.

Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderilerinizi öne çekebilecekiniz. 

Instagram yeni özelliği test ediyor: Paylaşım düzenleme - 3

Şirket hikayelerde kullanılmak üzerine yeni bir özellik geliştiriliyor. 

Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı. 

Artık atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek. 

Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. 

Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti. 

Instagram yeni özelliği test ediyor: Paylaşım düzenleme - 4

INSTAGRAM'DAN DİĞER HABERLER

Şirket bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'i kapatma kararı almıştı

Threads daha önce Direct'in yerine kullanıma gelmişti. 

Threads sadece yakın arkadaşlarla etkileşime izin veriyordu. 

Aralık 2021 sonundan itibaren Threads kullanılamayacak.

Instagram yeni özelliği test ediyor: Paylaşım düzenleme - 5

Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine almıştı.

Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu. 

Artık bu kural değişti. Hikayelerde sticker arasına gelen özellikle link eklemek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor. 

Instagram yeni özelliği test ediyor: Paylaşım düzenleme - 6

Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu.

Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı.

Instagram yeni özelliği test ediyor: Paylaşım düzenleme - 7

Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.

Instagram yeni özelliği test ediyor: Paylaşım düzenleme - 8

Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.

Instagram yeni özelliği test ediyor: Paylaşım düzenleme - 9

Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.

Instagram yeni özelliği test ediyor: Paylaşım düzenleme - 10

OTOMATİK DEŞİFRE

Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor.

Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Instagram yeni özelliği test ediyor: Paylaşım düzenleme - 11

Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.

Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek.

Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.

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