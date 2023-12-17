İnternet ve elektrik kesintilerine neden olabileceği düşünülüyor: Güneş patlaması nedir? Güneş patlamasının etkileri neler olabilir?
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA), son 6 yılın en güçlü Güneş patlamasının gerçekleştiğini duyurdu. Açıklama ardından Güneş patlamasının etkileri merak edildi. Peki, Güneş patlaması nedir, neden olur? Güneş patlamasının etkileri neler olabilir?
NASA'dan yapılan açıklamada, Güneş'te 2017'den bu yana kaydedilen en güçlü patlamanın yaşandığı açıklandı. .NASA'dan gelen açıklamada, "Güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturabilir" denildi.