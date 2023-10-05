iPhone 15'te aşırı ısınma sorununa çözüm: iOS 17.0.3 yayında

Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 15 modellerinde yaşanan aşırı ısınma sorununu gelecek bir güncellemeyle gidermeyi hedefliyordu. Dün akşam teknoloji devi tarafından yayınlanan iOS 17.0.3 güncellemesiyle birlikte yeni iPhone modellerinde ısınma sorunu yaşayan kullanıcıların

iPhone 15'te aşırı ısınma sorununa çözüm: iOS 17.0.3 yayında - 1

ŞİKAYET YAĞDI

Apple, Eylül ayında duyurduğu yeni iPhone 15 modellerini satışa çıkardı.

Yoğun ilgi gören yeni iPhone modeli kullanıcıları geçtiğimiz günlerde aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya kalmasının ardından teknoloji devine şikayet yağdırdı.

Hatta bazı müşteriler ısınma sorunu nedeniyle cihazlarının kapandığından şikayet etmeye başladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iPhone 15'te aşırı ısınma sorununa çözüm: iOS 17.0.3 yayında - 2

ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARI İŞARET ETTİ

Artan şikayetlerin ardından açıklama yapan Apple, aşırı ısınma sorununun "Üçüncü taraf uygulamaların sisteme aşırı yüklenmesine neden olan bazı yeni güncellemeler" olduğunu belirtti.

Şirket, sorunu çözmek için bu uygulamaların (Uber, Instagram ve Asphalt 9) geliştiricileriyle birlikte çalıştığı da kaydedildi.

iPhone 15'te aşırı ısınma sorununa çözüm: iOS 17.0.3 yayında - 3

TİTANYUM KASA AKILLARA GELMİŞTİ

Apple, sıcaklık sorunu yaşayan müşterilerin bir güncelleme ile sorunun çözüldüğünü göreceğini ve "iPhone 15 Pro"nun titanyum çerçevesinin hatalı olmadığını açıklamıştı.

iPhone 15'te aşırı ısınma sorununa çözüm: iOS 17.0.3 yayında - 4

GÜNCELLEME YAYINLANDI

Apple, dün akşam aşırı ısınma sorunu yaşayan kullanıcılar için iOS 17.0.3 güncellemesini yayınladı.

Bu güncellemeyle birlikte iPhone 15 modellerinde aşırı ısınma hatasıyla karşılaşan kullanıcıların sorunu giderilecek.

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