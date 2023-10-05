iPhone 15'te aşırı ısınma sorununa çözüm: iOS 17.0.3 yayında

ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARI İŞARET ETTİ

Artan şikayetlerin ardından açıklama yapan Apple, aşırı ısınma sorununun "Üçüncü taraf uygulamaların sisteme aşırı yüklenmesine neden olan bazı yeni güncellemeler" olduğunu belirtti.

Şirket, sorunu çözmek için bu uygulamaların (Uber, Instagram ve Asphalt 9) geliştiricileriyle birlikte çalıştığı da kaydedildi.