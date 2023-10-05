iPhone 15'te aşırı ısınma sorununa çözüm: iOS 17.0.3 yayında
Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 15 modellerinde yaşanan aşırı ısınma sorununu gelecek bir güncellemeyle gidermeyi hedefliyordu. Dün akşam teknoloji devi tarafından yayınlanan iOS 17.0.3 güncellemesiyle birlikte yeni iPhone modellerinde ısınma sorunu yaşayan kullanıcıların
ŞİKAYET YAĞDI
Apple, Eylül ayında duyurduğu yeni iPhone 15 modellerini satışa çıkardı.
Yoğun ilgi gören yeni iPhone modeli kullanıcıları geçtiğimiz günlerde aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya kalmasının ardından teknoloji devine şikayet yağdırdı.
Hatta bazı müşteriler ısınma sorunu nedeniyle cihazlarının kapandığından şikayet etmeye başladı.