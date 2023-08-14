iPhone SE 4'ün özellikleri sızdırıldı: iPhone 14 ile benzer olacak
X platformunda bir kullanıcı Apple'ın orta bütçeli cihazı iPhone SE 4'ün özelliklerini sızdırdı. Öte yandan iPhone 14'e benzer olması beklenen iPhone SE 4'ün Touch ID özelliği yerine Face ID özelliğinin bulunması bekleniyor. Peki iPhone SE 4 ne zaman çıkacak, hangi özellikler olacak? İşte ayrıntılar...
TASARIMDA IPHONE 14 BAZ ALINACAK
Unknownz21 isimli X kullanıcısı kullanıcı son tweet'inde Apple'ın bir sonraki düşük maliyetli iPhone'u hakkında bazı yeni detaylar veriyor ve tasarımının iPhone 14'ü temel alacağını öne sürüyor.