iPhone SE 4'ün özellikleri sızdırıldı: iPhone 14 ile benzer olacak

X platformunda bir kullanıcı Apple'ın orta bütçeli cihazı iPhone SE 4'ün özelliklerini sızdırdı. Öte yandan iPhone 14'e benzer olması beklenen iPhone SE 4'ün Touch ID özelliği yerine Face ID özelliğinin bulunması bekleniyor. Peki iPhone SE 4 ne zaman çıkacak, hangi özellikler olacak? İşte ayrıntılar...

iPhone SE 4'ün özellikleri sızdırıldı: iPhone 14 ile benzer olacak - 1

TASARIMDA IPHONE 14 BAZ ALINACAK

Unknownz21 isimli X kullanıcısı kullanıcı son tweet'inde Apple'ın bir sonraki düşük maliyetli iPhone'u hakkında bazı yeni detaylar veriyor ve tasarımının iPhone 14'ü temel alacağını öne sürüyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iPhone SE 4'ün özellikleri sızdırıldı: iPhone 14 ile benzer olacak - 2

TOUCH ID YERİNE FACE ID

Ayrıca, iPhone SE'nin bir Touch ID düğmesi yerine Face ID'ye sahip olacağı iddia ediliyor.

iPhone SE 4'ün özellikleri sızdırıldı: iPhone 14 ile benzer olacak - 3

USB-C GİRİŞLİ OLACAK

iPhone SE, ilk kez Lightning'den uzaklaşarak bir USB-C girişe sahip olacak.

iPhone SE 4'ün özellikleri sızdırıldı: iPhone 14 ile benzer olacak - 4

TEK KAMERA OLACAK

iPhone SE'nin ayrıca mevcut modellerdeki gibi arka kısımda tek kamerayı koruyacağını belirtti.

iPhone SE 4'ün özellikleri sızdırıldı: iPhone 14 ile benzer olacak - 5

OLED EKRANLAR OLACAK

Ayrıca dördüncü nesil iPhone SE modellerinde OLED ekran olması bekleniyor. Böylelikle mevcut modelin LCD'sine göre önemli bir yükseltme olacak.

iPhone SE 4'ün özellikleri sızdırıldı: iPhone 14 ile benzer olacak - 6

ACTION BUTTON'A SAHİP OLACAK

Cihazın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi bir Action Button'a sahip olacağı öne sürüldü. Böylelikle iPhone SE ile bu özelliği sunması beklenmeyen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus arasında tasarım farkı olacabilir.

iPhone SE 4'ün özellikleri sızdırıldı: iPhone 14 ile benzer olacak - 7

IPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni nesi iPhone SE 4'lerin Apple'ın 5G desteğini alacak ilk cihazlardan biri olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan cihazın 2025 yılına kadar çıkış yapması beklenmiyor. 

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