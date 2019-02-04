iPhone'larda yeni dönem: Müzik paylaşımı
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz dönemde WWDC'de tanıttığı iOS 13'ün yeni özelliği belli oldu.
-
1
Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen WWDC'de ilk defa görücüye çıkan iOS 13 hala kullanıma girmiş değil.
Ancak iPhone'lar için geliştirilen yeni işletim sistemine dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
-
2iOS 13 için test aşamasında olan özellik iPhone kullanıcılarının tek cihazdan iki adet farklı Bluetooth kulaklığa medya ses aktarımı yapılabilmesine olanak tanıyor.
-
3
Şu an için iOS 13 Ses Paylaşma özelliği sadece AirPods, AirPods (2. nesil) ve Powerbeats Pro cihazlarını destekliyor.
-
4
İŞTE iOS 13 İLE GELECEK YENİLİKLERApple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.
-
5Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.
-
6iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.
-
7
Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.
-
8
Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak; daha az göz yoracak. Bu modun saate duyarlı olacağı düşünülürken, kullanıcılar manuel olarak da gece moduna geçiş yapabilecek.
-
9
İPHONE'LARDA 'UYARI' DÖNEMİ
Uygulama açılış hızını neredeyse iki kat arttıran iOS 13'te üyeliğinizin aktif olduğu bir uygulamayı kaldırmaya çalıştığınızda Apple, uygulamayı silseniz bile aboneliğinizin etkin kalacağını ve diğer cihazlarda da kullanılabileceğini belirtecek.
-
10
iOS 13'ün planlanan tarihte bir değişiklik olmadığı taktirde en geç Ekim ayı içinde kullanıcıların cihazlarına sunulması bekleniyor.
-
11
APPLE O İPHONE'LARIN FİŞİNİ ÇEKİYORŞirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
-
12iPhone XS
-
13iPhone XS Max
-
14iPhone XR
-
15iPhone X
-
16iPhone 8 Plus
-
17iPhone 8
-
18iPhone 7 Plus
-
19iPhone 7
-
20iPhone 6S Plus
-
21iPhone 6S
-
22iPhone 6 Plus
-
23iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
-
24iPhone 6
-
25iPhone 5S
-
26iPhone SE