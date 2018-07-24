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İşte geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri

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CNBC geleceğin en iyi en kötü mesleklerini sıraladı. İşte önümüzdeki yıllarda gelişen teknoloji ile büyüyecek sektörler ve meslekler...

  • 1

    10- Konuşma dili patoloğu 

  • 2

    9- Kişisel mali danışman 

  • 3

    8- Pazar Araştırması Analisti 

  • 4

    7- Diş Sağlığı ile ilgili meslekler 

  • 5

    6- Doktor asistanı 

  • 6

    5- Sağlık hizmetleri müdürü 

  • 7

    4- Fizyoterapist 

  • 8

    3- Pratisyen hemşire 

  • 9

    2- Bilgisayar Sistemleri Analisti 

  • 10

    1- Uygulama geliştiricisi
  • 11

    CNBC'nin derlemesine göre, gelişen teknoloji ile sektörlerin küçülmesi ile doğru orantılı olarak geleceği pek de parlak olmayan meslekler ise şunlar olacak... 

    5- Çiçek tasarımcısı 

  • 12

    4- Radyo veya TV spikeri 

  • 13

    3- Mobilya tamircisi

  • 14

    2- Fotoğraf işlemcisi ile ilgili işlerde çalışanlar 

  • 15

    1- Tekstil çalışanı
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