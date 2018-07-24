İşte geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri
ntv.com.tr
CNBC geleceğin en iyi en kötü mesleklerini sıraladı. İşte önümüzdeki yıllarda gelişen teknoloji ile büyüyecek sektörler ve meslekler...
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1
10- Konuşma dili patoloğu
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2
9- Kişisel mali danışman
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3
8- Pazar Araştırması Analisti
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4
7- Diş Sağlığı ile ilgili meslekler
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5
6- Doktor asistanı
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6
5- Sağlık hizmetleri müdürü
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7
4- Fizyoterapist
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8
3- Pratisyen hemşire
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9
2- Bilgisayar Sistemleri Analisti
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101- Uygulama geliştiricisi
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11
CNBC'nin derlemesine göre, gelişen teknoloji ile sektörlerin küçülmesi ile doğru orantılı olarak geleceği pek de parlak olmayan meslekler ise şunlar olacak...
5- Çiçek tasarımcısı
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12
4- Radyo veya TV spikeri
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13
3- Mobilya tamircisi
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14
2- Fotoğraf işlemcisi ile ilgili işlerde çalışanlar
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151- Tekstil çalışanı