İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başladı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 23.03.2021 - 07:47

İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 1
İzlanda Meteoroloji Ofisinin Facebook'tan yayınladığı ilk görüntülerde, Fagradals'da küçük patlamaların meydana geldiği ve lavların bölgede iki yönde yayıldığı görüldü.
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 2
Bölgede zıt yönde ilerleyen lavların, yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki başkent Reykjavik'ten görüldüğü belirtildi.
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 3
Reykjanes Yarımadası'nda 6 bin yıl aradan sonra ilk kez volkanik patlama meydana geldiği aktarıldı.
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 4
Acil durum yetkilileri, Fagradals Yanardağı'nda 6 bin yıl sonra meydana gelen patlamanın yerleşim yerlerine uzak bir vadide gerçekleşmesi nedeniyle tahliye yapılmasının beklenmediğini ifade etti.
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 5
Reykjanes Yarımadası'nda, 24 Şubat-17 Mart'ta 50 binden fazla deprem olmuştu.
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 6
Bilim insanları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'daki bu depremlerin, volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 7
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 8
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 9
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 10
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 11
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 12
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 13
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 14
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 15
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 16
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 17
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 18
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 19
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 20
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 21
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 22
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 23
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 24
İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti - 25

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