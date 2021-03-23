İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti

İzlanda Meteoroloji Ofisinin Facebook'tan yayınladığı ilk görüntülerde, Fagradals'da küçük patlamaların meydana geldiği ve lavların bölgede iki yönde yayıldığı görüldü.

Reykjanes Yarımadası'nda 6 bin yıl aradan sonra ilk kez volkanik patlama meydana geldiği aktarıldı.

Acil durum yetkilileri, Fagradals Yanardağı'nda 6 bin yıl sonra meydana gelen patlamanın yerleşim yerlerine uzak bir vadide gerçekleşmesi nedeniyle tahliye yapılmasının beklenmediğini ifade etti.