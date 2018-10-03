Japonların yeni robotu görücüye çıktı

1 Bilim dünyası 'HRP-5P' isimli robotu konuşuyor.

2 Zira Japonların yıllardır üzerinde çalıştığı son teknoloji görenleri hayretler içerisinde bıraktı!

3 Japonya'da geliştirilen insansı robot, bir inşat işçisinin yapabileceği çoğu şeyi yapabiliyor.

4 Japon firma HRP-5P'in gemi ve uçak yapımında kullanılacağını belirtiliyor.

5 Görünen o ki söz konusu model seri üretime geçtiğinde bu sektörde çalışan pek çok kişiyi işinden edecek.

6 McKinsey Global Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmaya göre, robotların 2030'a kadar dünya genelinde 400 ila 800 milyon kişiyi işsiz bırakması bekleniyor.

7 Enstitü tarafından 800 meslekle ilgili 46 ülkede yürütülen araştırmada, robotların iş hayatına dahil edilmesiyle bu durumdan her beş çalışandan birinin etkileneceği belirtiliyor..

8 Robotların tüm dünyada değil daha çok zengin ülkelerde yoğun olarak kullanılacağı düşünüldüğünde iş kaybının daha çok bu ülkelerde yaşanacağına dikkat çekilen araştırmada, Almanya ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde her üç kişiden birinin etkileneceği ifade ediliyor.

9 Araştırmaya göre, robot devriminin toplumlara hasar vermeden hayata geçirilebilmesi için devletlerin farklı iş alanlarındaki eğitimlere yatırım yapması gerekiyor.