Kilimanjaro'da internet dönemi

Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'da artık yüksek hızlı internet hizmeti var.

Haberler - NTV Haber 18.08.2022 - 10:55

Kilimanjaro'da internet dönemi - 1

Tanzanya hükümeti enformasyon bakanlığı altyapısının 5 bin 895 metre yüksekliğindeki dağın 3 bin 720'nci metresine kurulduğunu açıkladı.

Kilimanjaro'da internet dönemi - 2

Enformasyon bakanı, dağda internet olmadan ilerlemenin tehlikeli olabildiğini söyledi.

Kilimanjaro'da internet dönemi - 3

Dağın şimdilik 3 bin 720'nci metresine kadar internet hizmetinin olacağını ancak 2022 sonunda dağın zirvesine de internet altyapısı kurulacağını duyurdu.

Kilimanjaro'da internet dönemi - 4

Kilimanjaro Dağı internet altyapısı olan ilk dağ değil.

Kilimanjaro'da internet dönemi - 5

Dünyanın en yüksek dağı olan 'te de tırmanışçıların acil çağrılar yapabilmesini sağlayan kablosuz bağlantı mevcut.

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