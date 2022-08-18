Kilimanjaro'da internet dönemi

Haberler - NTV Haber 18.08.2022 - 10:55
Tanzanya hükümeti enformasyon bakanlığı internet altyapısının 5 bin 895 metre yüksekliğindeki dağın 3 bin 720'nci metresine kurulduğunu açıkladı.
Enformasyon bakanı, dağda internet olmadan ilerlemenin tehlikeli olabildiğini söyledi.
Dağın şimdilik 3 bin 720'nci metresine kadar internet hizmetinin olacağını ancak 2022 sonunda dağın zirvesine de internet altyapısı kurulacağını duyurdu.
Kilimanjaro Dağı internet altyapısı olan ilk dağ değil.
Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'te de tırmanışçıların acil çağrılar yapabilmesini sağlayan kablosuz bağlantı mevcut.