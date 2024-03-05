Meta'dan Instagram'a 6 yeni özellik: Görüldü nasıl kapatılır?
Meta, Instagram'da mesajlaşma işlevi için altı yeni özelliğini duyurdu. Bu işlevlerin içerisinde mesaj düzenleme ve okundu bilgisini kapatıp açabilme özellikleri bulunuyor. İşte Instagram'a gelen 6 yeni özellik...
MESAJLARI DÜZENLEME
Meta, Instagram'ın mesajlar sekmesine yeni özellikler getirildiğini duyurdu.
Yeni özelliklerin başında ise mesajları düzenleme işlevi yer alıyor.
Bu özelliğe göre kullanıcılar bir mesajı gönderdikten sonra 15 dakika içerisinde düzenleyebilecek.
Özellik, bir mesajdaki yazım hatasını düzeltmek veya mesajın daha iyi görünmesini sağlamak, ayrıntı eklemek, ayrıntıları kaldırmak ve benzeri nedenlerle mesajı düzenlemek istiyorsanız kullanışlı olacaktır.
Instagram'da bir mesajı düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz mesaja basılı tutun ve 'Düzenle' seçeneğini seçin.