Milyarder Isaacman Uzay'a doymuyor: En uzağa giden insan olacak

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 14:32
Isaacman, SpaceX ile uzayda herhangi bir insanın seyahat ettiğinden daha derine seyahat etme yolunda önemli bir adım attı.
Kuzey Yıldızı'ndan sonra "Polaris" olarak adlandırılan görev serisinin ilk uçuşu, bu yılın sonlarında planlanıyor.
Beş gün kadar sürecek ve Isaacman'dan oluşan bir ekip ile diğer üç kişiyi taşıyacak.
Görev, kısmen mürettebatın uzaydaki radyasyonun insan vücudunu nasıl etkilediğini araştırmasına yardımcı olmak için de planlanıyor. Yolculuklar, Dünya'nın üzerinde 9 bin 600 kilometreye kadar çıkabilecek.
Isaacman, uçuş için kesin bir irtifa paylaşmayı reddetti.
Bu görev sırasında mürettebat, bir SpaceX Dragon kapsülüyle seyahat eden herkes için bir ilk olan bir uzay yürüyüşü de yapacak.
Isaacman, "Inspiration 4" adlı ilk SpaceX turizm uçuşunu satın aldığında uluslararası ilgi gören bir isim olmuştu.
Yeni görevlerin Isaacman'a çıkartacağı fatura belli değil ve konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Isaacman geçen yıl “Inspiration 4” görevi için ne kadar ödediğini açıklamadı, ancak 200 milyon dolardan az harcadığı biliniyor.
“Inspiration 4” görevi, St. Jude Çocuk Hastanesi bağış toplama etkinliği olarak düzenlendi ve organizasyon için toplam 243 milyon dolar faturalandırıldı.
Isaacman yaklaşık 100 milyon dolar bağışladı, Musk 50 milyon dolar daha koydu ve geri kalanı kamu bağışlarıyla toplandı.
Polaris misyonlarının da aynı amacı desteklemesi bekleniyor.
İlk Polaris görevinde Isaacman'a kıdemli Hava Kuvvetleri savaş pilotu ve Shift 4’ün eski başkan yardımcılarından Scott Poteet ile iki SpaceX operasyon mühendisi, Sarah Gillis ve gemide sağlık görevlisi olarak görev yapacak Anna Menon katılacak.
Isaacman, daha önce uzay uçuşu deneyimine sahip tek ekip üyesi olacak.
Isaacman, uzay uçuşu tutkularının yanı sıra eğlence amaçlı jetler de uçuruyor.
Son zamanlarda, SpaceX'in Güney Teksas'taki Starship tesisleri üzerinde, genellikle pilotları eğitmek için kullanılan bir Alpha Jet'e pilotluk yaparken görüldü.