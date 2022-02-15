Milyarder Isaacman Uzay'a doymuyor: En uzağa giden insan olacak

Bu görev sırasında mürettebat, bir SpaceX Dragon kapsülüyle seyahat eden herkes için bir ilk olan bir uzay yürüyüşü de yapacak.



Isaacman, "Inspiration 4" adlı ilk SpaceX turizm uçuşunu satın aldığında uluslararası ilgi gören bir isim olmuştu.

Yeni görevlerin Isaacman'a çıkartacağı fatura belli değil ve konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.