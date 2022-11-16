NASA, Artemis 1 roketini fırlattı

Çocukların sevdiği bir animasyon programının ana karakteri olan Koyun Shaun ise Avrupa Uzay Ajansı'nı (ESA) temsilen Orion'da Snoopy ve Lego arkadaşlarına eşlik edecek.

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.