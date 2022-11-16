NASA, Artemis 1 roketini fırlattı

Artemis 1, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.
Artemis 1 programı kapsamında, daha sonraki aşamalarda mürettebat taşıması için tasarlanan Orion kapsülü Ay yörüngesine ulaşacak.
2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak yaparak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.
Artemis 1’in, Dünya'dan 450 bin 616 km uzağa giderek insanlar için yapılmış herhangi bir uzay aracının uçtuğu en uzak mesafeye erişmesi bekleniyor.
NASA roketi Ağustos ayında fırlatmayı planlıyordu. Ancak yakıt tankındaki arıza nedeniyle roketin fırlatılışı iki kez ertelenmişti.
Son olarak kasırga yüzünden Artemis 1 fırlatma rampasından çekilmişti.
SEVİMLİ ASTRONOTLAR: SNOOPY VE KOYUN SHAUN
NASA, insansız test uçuşuna çocukların sevdiği sevimli karakterlerin gönderileceğini duyurdu.
Ajans'tan yapılan açıklamaya göre bunların arasında ünlü çizgi film karakteri Snoopy'nin pelüş oyuncağı ve dört lego insan bulunuyor.
Çocukların sevdiği bir animasyon programının ana karakteri olan Koyun Shaun ise Avrupa Uzay Ajansı'nı (ESA) temsilen Orion'da Snoopy ve Lego arkadaşlarına eşlik edecek.
NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.
SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.
EN AZ 37 MİLYAR DOLARA MAL OLDU
SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor