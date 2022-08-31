NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak

NASA, yıllar sonra yeniden insanlı Ay görevlerine başlayacak. Bu maksatla geliştirilen Orion kapsülü deneme uçuşu için uzaya gönderilecek. Pazartesi günü Artemis roketinin fırlatılması planlanıyordu ancak Orion'daki yakıt sızıntısı nedeniyle görev ertelenmişti. NASA yeni fırlatmanın cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 07:53

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 1

ABD Havacılık ve Dairesi (NASA), yeni nesil mega roketiyle geçmişte Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmaya hazırlanıyor.

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 2

UÇUŞ ERTELENDİ

NASA, pazartesi günü Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacaktı. Ancak teknik arızalar nedeniyle fırlatma gerçekleşmedi. 

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 3

Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) adı verilen mega roketin çekirdek kısmında bir çatlak meydana gelmiş olabileceğinden ve bunun yakıt alımını aksatabileceğinden şüphelenen mühendisler, rokette incelemelerde bulundu.

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 4

İncelemeler nedeniyle, 4 saat sürmesi beklenen yakıt doldurma işleminde yarım saate yakın duraksama yaşandı.

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 5

Roketin çekirdek kısmının dışında buz oluşumu olduğunu gözlemleyen mühendisler, sorunun ciddi olmadığını bildirdi.

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 6

Öte yandan, uçuşa engel olabilecek farklı arıza durumlarına ilişkin kontrollerin ve roketin 4 motorunda uçuş için gerekli eşit sıcaklığın sağlanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 7

Konuya ilişkin BBC’ye değerlendirmede bulunan NASA astronotlarından Stan Love, özellikle SLS gibi yeni bir uzay aracının ilk test uçuşunda bu tür aksaklıkların yaşanmasının “oldukça yaygın” olduğunu anlattı.

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 8

NE ZAMAN FIRLATILACAK?

NASA, cumartesi TSİ 14.17'de bir sonraki uçuşun yapılacağını açıkladı.

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 9

SEVİMLİ ASTRONOTLAR: SNOOPY VE KOYUN SHAUN

Bununla birlikte NASA, insansız test uçuşuna çocukların sevdiği sevimli karakterlerin gönderileceğini duyurdu.

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 10

Ajans'tan yapılan açıklamaya göre bunların arasında ünlü çizgi film karakteri Snoopy'nin pelüş oyuncağı ve dört lego insan bulunuyor.

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 11

Çocukların sevdiği bir animasyon programının ana karakteri olan Koyun Shaun ise Avrupa Uzay Ajansı'nı (ESA) temsilen Orion'da Snoopy ve Lego arkadaşlarına eşlik edecek.

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 12

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 13

SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.

NASA, ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi: Artemis Orion'u yörüngeye çıkaracak - 14

EN AZ 37 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

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