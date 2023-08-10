NASA'dan en uzak yıldız Earendel hakkında yeni keşif: Güneş'ten bir milyon kat daha parlak

SUNRISE ARC GÖK ADASI'NIN ÖZELLİKLERİ DE KEŞFEDİLDİ

Webb'in NIRCam görüntüleri, evrenin ilk milyar yılında şimdiye kadar tespit edilen en yüksek oranda büyütülmüş gök ada olan Sunrise Arc'ın diğer önemli ayrıntılarını da gösteriyor.

Görüntülerde genç yıldızları oluşturan, 5 milyon yıldan daha genç olduğu tahmin edilen bölgeler ve 10 ışık yılına kadar uzanan daha eski yerleşik yıldız kümeleri bulunuyor.