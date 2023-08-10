NASA'dan en uzak yıldız Earendel hakkında yeni keşif: Güneş'ten bir milyon kat daha parlak
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar keşfedilen en uzak yıldız Earendel'in, Güneş'ten yaklaşık bir milyon kat daha parlak olduğunu keşfetti. Earendel, Büyük Patlama'dan sonraki bir milyar yıl içinde gözlemlendi.
NASA'nın açıklamasına göre Webb Uzay Teleskobu, daha önce Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen ve Büyük Patlama'dan sonraki bir milyar yıl içinde gözlemlenen, evrende şimdiye kadar tespit edilen en uzak yıldıza dair gözlemleri genişletti.