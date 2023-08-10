NASA'dan en uzak yıldız Earendel hakkında yeni keşif: Güneş'ten bir milyon kat daha parlak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar keşfedilen en uzak yıldız Earendel'in, Güneş'ten yaklaşık bir milyon kat daha parlak olduğunu keşfetti. Earendel, Büyük Patlama'dan sonraki bir milyar yıl içinde gözlemlendi.

NASA'dan en uzak yıldız Earendel hakkında yeni keşif: Güneş'ten bir milyon kat daha parlak - 1

NASA'nın açıklamasına göre Webb Uzay Teleskobu, daha önce Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen ve Büyük Patlama'dan sonraki bir milyar yıl içinde gözlemlenen, evrende şimdiye kadar tespit edilen en uzak yıldıza dair gözlemleri genişletti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'dan en uzak yıldız Earendel hakkında yeni keşif: Güneş'ten bir milyon kat daha parlak - 2

Webb Teleskobu'nun yakın kızılötesi kamerası (NIRCam) görüntülerini inceleyen bilim insanları, Earendel'in, Güneş'ten iki kat daha sıcak, yaklaşık bir milyon kat daha parlak ve büyük bir B-tipi yıldız olduğunu belirledi.

NASA'dan en uzak yıldız Earendel hakkında yeni keşif: Güneş'ten bir milyon kat daha parlak - 3

EARENDEL, GÖK ADA KÜMESİNİN "KÜTLE ÇEKIMSEL MERCEKLEME" ETETKİSİ İLE TESPİT EDİLDİ

Hubble ve Webb, yıldızı Dünya ile Earendel'in arasında bulunan "WHL0137-08" adlı gök ada kümesinin büyüklüğü nedeniyle uzay dokusunun bükülmesiyle oluşan "kütle çekimsel mercekleme" etkisi sayesinde tespit etti.

NASA'dan en uzak yıldız Earendel hakkında yeni keşif: Güneş'ten bir milyon kat daha parlak - 4

Earendel'in Webb'in yüksek çözünürlüklü kızılötesi fotoğrafında bile yalnızca tek bir ışık noktası olarak görüldüğünü belirten astronomlar, bundan yola çıkarak "mercekleme" etkisiyle 4 bin kat büyük göründüğünü, şimdiye kadar tespit edilen en uzak yıldız olduğunu ve Büyük Patlama'dan sonraki bir milyar yıl içinde gözlemlendiğini kaydetti.

NASA'dan en uzak yıldız Earendel hakkında yeni keşif: Güneş'ten bir milyon kat daha parlak - 5

MUHTEMELEN EARENDEL'E YAKIN KONUMDA BİR KARDEŞ YILDIZ DAHA VAR

Astronomlar, Earendel'in kütlesindeki yıldızların genellikle ikili olduğunu ancak Earendel örneğinde bunların birbirine yakınlığı nedeniyle Webb tarafından tespit edilemeyeceğini düşünüyor.

NASA'dan en uzak yıldız Earendel hakkında yeni keşif: Güneş'ten bir milyon kat daha parlak - 6

Bununla birlikte Earendel'in rengini inceleyen gök bilimciler, daha soğuk ve daha kırmızı bir kardeşinin olabileceğinin düşünüldüğünü kaydetti.

NASA'dan en uzak yıldız Earendel hakkında yeni keşif: Güneş'ten bir milyon kat daha parlak - 7

SUNRISE ARC GÖK ADASI'NIN ÖZELLİKLERİ DE KEŞFEDİLDİ

Webb'in NIRCam görüntüleri, evrenin ilk milyar yılında şimdiye kadar tespit edilen en yüksek oranda büyütülmüş gök ada olan Sunrise Arc'ın diğer önemli ayrıntılarını da gösteriyor.

Görüntülerde genç yıldızları oluşturan, 5 milyon yıldan daha genç olduğu tahmin edilen bölgeler ve 10 ışık yılına kadar uzanan daha eski yerleşik yıldız kümeleri bulunuyor.

NASA'dan en uzak yıldız Earendel hakkında yeni keşif: Güneş'ten bir milyon kat daha parlak - 8

Earendel'in iki yanındaki daha küçük noktalar ise en az 10 milyon yaşında olduğu düşünülen daha eski, daha yerleşik bir yıldız kümesinin görüntüleri.

Gök bilimciler, bu yıldız kümesinin kütle çekimiyle bağlı bulunduğunu ve muhtemelen halen var olduğunu düşünüyor.

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