New York Polis Departmanı'ndan kovulan robot köpek Spot'un yeni işi belli oldu

Leo, "Televizyon endüstrisi ve film endüstrisi bir şekilde bize zarar veriyor. Çünkü robotları genellikle silahlı ve saldırgan olarak tasvir ediyorlar.Sonra insanlar tüm robotların böyle olduğunu düşünüyor. Bizim görevimiz hayat kurtarmak. İşin özü bu. Bu robotlar da bunu yapacak” diye konuştu.