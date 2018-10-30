PlayStation Classic'in gizli menüsü ortaya çıktı
İlk PlayStation’ın görünümüne sahip, ancak boyut olarak daha minyatür olan oyun konsolu PlayStation®Classic, 3 Aralık 2018 tarihinde Dünya ile aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu.
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye dahil tüm dünyada satışa sunulan PlayStation Classic, beraberinde 20 klasik oyunla geliyor. Oyuncular diledikleri oyunu seçip oynayabiliyor; HDMI kablosuyla monitör veya televizyona bağlanabildiğinden kurulumu da hayli kolay ve ilk PlayStation sürümünün tasarımıyla bu retro sürüm hemen hemen aynı; tek fark boyutları ve işlevsiz CD ROM kısmı.
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Diğer yandan Sony'nin cihazın içine normalde yapamayacağınız ayarlara el atabileceğiniz bir menü gizlediği ortaya çıktı.
Bunun için önce;
Öncelikle konsola bir USB klavye bağlamanız gerekiyor.
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İlginç bir biçimde menüyü şu an Logitech ve Corsair klavyelerle açabiliyorsunuz.
Menüden oyunu seçtikten ve PS logosunu gördükten hemen sonra ESC butonuna basıyorsunuz.
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Tam bu aşamada çeşitli ayarları yapabileceğiniz menü karşınıza çıkıyor.
Videoyu yükleyen YouTuber, ayarlarla cebelleşirken oyunların çalışmaz hale gelebileceği kadar işlerin karıştığından bahsediyor. Bu anlamda eğer konsola sahipseniz, bu ayarların ne olduğunu iyice araştırmadan pek de kurcalamamakta fayda olduğunu belirtelim.
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5İlk PlayStation, gerçek zamanlı 3DCG render özelliği ve bünyesinde CD-ROM barındırma gibi önemli yeniliklerle birlikte Japonya’da ilk olarak 3 Aralık 1994 yılında piyasaya çıkmış ve 1990 ve sonrasının oyun endüstrisine damga vurmuştu.
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PlayStation Classic, 3 Aralık 2018 itibarıyla, yetkili teknoloji marketlerde 799 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile piyasaya çıktı.
Dış Boyıtlar: Yaklaşık 149 x 33 x 105mm (5.8 x 1.3 x 4.1 in) (en x boy x derinlik) (Kontrol cihazı hariç)
Video çıkışı: 720p, 480p
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PlayStation Classic ile birlikte yüklü olarak gelen 20 oyunun listesi şu şekilde:
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SONY 'ÜCRETSİZ' 20 OYUNU AÇIKLADI
Metal Gear Solid
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9
Grand Theft Auto
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10
Final Fantasy VII
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11
Tom Clancy's Rainbow Six
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12
Battle Arena Toshinden
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13
Cool Boarders 2
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14
Destruction Derby
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15
Intelligent Qube
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16
Jumping Flash
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17
Mr Driller
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18
Oddworld: Abe's Oddysee
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19
Rayman
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20
Resident Evil Director's Cut
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21
Revelations: Persona
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22
Ridge Racer Type 4
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23
Super Puzzle Fighter II Turbo
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24
Syphon Filter
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25
Tekken 3
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26
Twisted Metal
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27Wild Arms