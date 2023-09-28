PS Plus Ekim 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ekim ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Ekim ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Ekim 2023'te hangi ücretsiz oyunları verecek? İşte ayrıntılar...

PS Plus Ekim 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ekim ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 1

PlayStation, her ay kullanıcıların ücretsiz olarak 3 oyunu kütüphanelerine eklemesine olanak sağladığı Plus oyunlarının Ekim ayı serisini duyurdu. 

Yalnızca Plus abonelerinin yararlanabileceği özellikte Ekim ayı için duyurulan oyunlar şöyle;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Ekim 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ekim ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 2

THE CALLISTO PROTOCOL

PS Plus Ekim 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ekim ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 3

WEIRD WEST

PS Plus Ekim 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ekim ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 4

FARMING SIMULATOR 22

PS Plus Ekim 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ekim ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 5

PlayStation Plus'ın bu ay duyurduğu oyunlar 3 Ekim Salı gününden 6 Kasım Pazartesi gününe kadar Plus üyeleri tarafından kütüphanelere eklenebilecek.

Öte yandan Eylül ayı oyunlarını henüz kütüphanelerine eklemeyen kullanıcılar için ise son tarih 2 Ekim.

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