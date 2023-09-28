PS Plus Ekim 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ekim ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?)
PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Ekim ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Ekim 2023'te hangi ücretsiz oyunları verecek? İşte ayrıntılar...
PlayStation, her ay kullanıcıların ücretsiz olarak 3 oyunu kütüphanelerine eklemesine olanak sağladığı Plus oyunlarının Ekim ayı serisini duyurdu.
Yalnızca Plus abonelerinin yararlanabileceği özellikte Ekim ayı için duyurulan oyunlar şöyle;