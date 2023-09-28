PS Plus Ekim 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ekim ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation Plus'ın bu ay duyurduğu oyunlar 3 Ekim Salı gününden 6 Kasım Pazartesi gününe kadar Plus üyeleri tarafından kütüphanelere eklenebilecek.

Öte yandan Eylül ayı oyunlarını henüz kütüphanelerine eklemeyen kullanıcılar için ise son tarih 2 Ekim.