PS Plus Eylül 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Eylül ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Eylül 2023'te hangi ücretsiz oyunları verecek? İşte ayrıntılar...

PS Plus Eylül 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 1

Sony, PlayStation Plus aboneliği bulunan kullanıcılarına her ay düzenli olarak 3 oyun veriyor.  Şirket, PS Plus aboneleri için Eylül ayında vereceği oyunları duyurdu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Eylül 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 2

BLACK DESERT: TRAVELER EDITION

PS Plus Eylül 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 3

GENERATION ZERO

PS Plus Eylül 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 4

SAINTS ROW

PS Plus Eylül 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 5

PS PLUS ÜYELİKLERİNE ZAM YOLDA

PlayStation, Plus aboneliklerinde 12 Aylık planlarında yeni fiyat değişiklikleri yapmayı planlıyor.

İşte 6 Kasım'da yapılması beklenen fiyat değişiklikleri; 

  • Essential 12 Aylık Abonelik: 79.99, dolar
  • Ekstra 12 Aylık Abonelik: 134.99 dolar 
  • Premium 12 Aylık Abonelik: 159.99 dolar
PS Plus Eylül 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 6

27 YILLIK ÜYELİK ALMIŞTI

Türkiye'deki bir kullanıcı PlayStation Plus'a gelebilecek zam ihtimalini göz önünde bulundurarak 27 yıllık abonelik satın almıştı.

Kullanıcı 27 yıllık abonelik ücretine tam 12.420 TL ödemişti.

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