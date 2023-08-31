PS Plus Eylül 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?)
PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Eylül ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Eylül 2023'te hangi ücretsiz oyunları verecek? İşte ayrıntılar...
Sony, PlayStation Plus aboneliği bulunan kullanıcılarına her ay düzenli olarak 3 oyun veriyor. Şirket, PS Plus aboneleri için Eylül ayında vereceği oyunları duyurdu.