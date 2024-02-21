ROKETSAN geliştirdi: MİDLAS, TCG İstanbul Fırkateyni’nden ilk füzeyi ateşledi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

“HİSAR-D RF DÜZESİNİ BAŞARIYLA ATEŞLEDİ”

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, proje gelişmesi ile ilgili açıklama yaptı.

“Silahlı Kuvvetlerimizin dışa bağımlılığını azaltmaya ve kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamaya devam ediyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı kapsamında başlattığımız MİLGEM Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi'nde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık.” diyen Başkan Görgün, şunları söyledi:

“Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegre edilen MİDLAS, HİSAR-D RF füzesini başarıyla ateşledi. Bu test ile birlikte, Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi, milli lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlenmiş oldu. Geliştirme faaliyetleri devam etmekte olan projemiz kapsamında önümüzdeki dönemde; Siper, Sapan ve Atmaca füzeleri de MİDLAS'tan atılabilecek olup, ilerleyen dönemlerde uzun menzilli diğer güdümlü mermilerin de MİDLAS'tan atımını gerçekleştireceğiz inşallah. Bu kritik başarıda görev alan başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli başta olmak üzere, ROKETSAN, ASELSAN, HAVELSAN ve STM firmalarımızı yürekten tebrik ederim. Savaş gemilerimizden dikey atım yeteneği ve bu sayede donanmamızın kazandığı milli hava savunma şemsiyesi ülkemize hayırlı olsun.”