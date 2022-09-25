‘‘Mavi Vatan’’ savunmasına yeni güç: Sancar SİDA

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Havelsan ve özel bir tersane tarafından geliştirilen SANCAR SİDA’nın ilk testlerini tamamladığını açıkladı. Demir, silahlı insansız deniz aracı SANCAR için ‘‘Gururla söyleyebiliriz ki sınıfının en iyi araçları yakın zamanda Türkiye ve dost-müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilir noktaya gelecek’’ ifadesini kullandı. Otonom kabiliyetinin yanısıra uzaktan da kontrol edilebilen SANCAR, 740 km seyir menziline sahip olacak. Sancar SİDA, liman/üs koruma, istihbarat, keşif, arama/kurtarma, karakol, su üstü harbi görevlerini otonom olarak yerine getirebilecek.
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