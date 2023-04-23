Yeni Altay Tankı test için TSK'da | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik

"TÜM İMKANLARIMIZI YERLİ OLARAK KARŞILAMA AŞAMASINA GELDİK"



Envanterdeki tanklarımızın modernizasyonu da hızla devam ediyor. Kara araçları konusunda neredeyse bütün imkanlarımızı yerli olarak karşılama aşamasına geldik.



Kara aracı alanında bütün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kabiliyetle karşılar hale geldik. Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke haline gelmiştir. Altay tankı projesinde de engellemelerle karşılaştık. Ancak geri adım atmadık.



Yeni Altay tankımız üstün kabiliyetlere sahiptir. Mevcutla yetinmek yerine daha modernini üretmek için canla başla çalıştık. Mühendislerimiz pek çok engelin üstünden gelmek için büyük fedakarlıkla çabaladılar.



"SERİ ÜRETİME BAŞLAYACAĞIZ"



Ordumuz tarafından testleri tamamlandıktan hemen sonra seri üretime başlayacağız.



Son dönemde, dışarıdan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik.



Yeni Altay tankımızın bu coğrafyada Silahlı Kuvvetlerimiz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacağına inanıyorum. Milli Savunma Bakanlığı’mızı, Savunma Sanayi Başkanlığı’mızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, BMC Savunma’yı ve projede emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Yeni Altayların ülkemize ve kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.

İŞTE ALTAY TANKI'NIN ÖZELLİKLERİ



Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni Altay’ın bir diğer özelliği ise gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olması. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde TSK'nın ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilecek.



Yeni Altay’da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.



Ayrıca Yeni Altay tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve Mehmetçik bu sayede eğitimlerini pekiştirebilecek.



200'DEN FAZLA ATIŞ YAPILDI



Öte yandan, atış performansıyla hareket kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik üretilen iki ön prototiple şu ana kadar 200’den fazla atış icra edildi.



Değişik hava ve arazi koşullarında binlece kilometre dayanıklılık testi yapıldı.



Tanklar, TSK’daki testlerinin de tamamlanmasıyla envantere alınacak. İlk yerli tank Altay'ın TSK'ya teslim tarihi belli oldu (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları) Haberi Görüntüle