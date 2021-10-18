Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki metroda yüz tanımayla ödeme seçeneği getirildi. Rus dijital aktivistler devlet baskısının artacağından endişeli. Yetkililer bilgilerin şifrelendiğini ancak İçişleri Bakanlığı'nın bu bilgilere erişebileceğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 11:17 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 11:24

Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 1
Rusya'nın başkenti Moskova geniş bir metro ağıyla örülü. Her gün milyonlarca insan bu metroları kullanarak ulaşım sağlıyor.
Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 2
Moskova metrosundaki 240'tan fazla durakta yeni bir ödeme yöntemi kullanılıyor.
Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 3
İsteyen kullanıcılar yüz tanıma sistemiyle ulaşım ücretlerini ödeyebilecek.
Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 4
Rus yetkililere göre bu sistem geniş çaplı ilk yüz tanımalı ödeme sistemi.
Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 5
Face Pay adı verilen sistemde kart, nakit veya telefon gerekmiyor. Sadece yüz tanıma sistemine bakmanız metroya binebilmeniz için yeterli.
Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 6
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Teknoloki oldukça yeni ve karmaşık. Geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.
Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 7
Resmi açıklamaya göre yolcuların bilgileri güvenli bir şekilde şifreleniyor. Ancak İçişleri Bakanlığı yetkilileri bu verilere ihtiyaç halinde erişebiliyor.
Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 8

AKTİVİSTLER KARŞI

Rus dijital aktivistler ise uygulamaya tepkili. Dijital hakları ve bilgi özgürlüğünü savunan Roskomsvoboda örgütünün kurucusu Stanislav Shakirov, "Bu Rusya'da nüfusun kontrolü için ileriye doğru atılmış tehlikeli bir yeni adım" dedi.
Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 9
Shakirov, Rusya'nın tıpkı Çin Halk Cumhuriyeti gibi daha otoriteryan bir yönetim rejimine doğru kaydığını öne sürdü.
Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 10
Aktivist metronun bir devlet hizmeti olduğunu ve buradaki bilgilerin kolayca güvenlik güçlerinin eline geçebileceğini söyledi.
Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 11
Rus yetkililer de bu bilgilerin içişleri görevlilerince görülebileceğini zaten açıklamıştı.
Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 12
Moskova'da 175 binden fazla güvenlik kamerası bulunuyor.
Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 13
İnsan hakları savunucuları yüz tanıma sistemine sahip bu kameraların muhalifleri tespit etmek için kullanıldığını belirtiyor.
Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı - 14
Rusya metrosunu günde 6 milyondan fazla insan kullanıyor.

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