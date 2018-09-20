Siber güvenlik için 6 ipucu

Anti-virüs programları, bilgisayarlardaki virüsleri bulma, karantina altına alma ve silme işlevi gören ve kullanıcıların bilgisayarlarındaki tehlikeleri önleyen yazılımlardır. Bu açıdan siber güvenlik konusunda bireylerin ve şirketlerin mutlaka bilgisayarlarında anti-virüs yazılımları kullanmaları gerekir. Virüs programları bilgisayarları tarayarak zararlı öğeleri inceler. Virüs programı güncel değil ise zararlı yazımları gözden kaçırabilir. Bu yüzden bilgisayar ve önemli bilgiler zarar görebilir. Anti-virüs yazılımının güncel ve güvenilir olmasının yanı sıra sağlam bir altyapıya ve gelişmiş özelliklere sahip olması da önemlidir.