Sony, PlayStation 5 için tarih verdi
ntv.com.tr
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, merakla beklenen Sony PlayStation 5 için tarih verdi
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1Sony’den oyun severleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Şirket PlayStation 5’in 2020’de satışa çıkacağını duyurdu.
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PLAYSTATİON 5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?
PS5’in fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, yeni oyun konsolunun 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtiyor.
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Peki PS5 kullanıcılarına hangi özellikleri sunacak? İşte PS 5 ile ilgili iddialar...
RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor.
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4Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak.
Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.
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SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADIJaponya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması, PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.
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6No Man's Sky - 3.95 milyon
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Resident Evil 7 - 5.97 milyon
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Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon
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Overwatch - 10.2 milyon
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The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon
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Minecraft - 25.6 milyon
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Battlefield 4 - 13.9 milyon
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Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon
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Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon
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Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon
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FIFA 19 - 32.5 milyon
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Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon