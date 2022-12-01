Spotify Wrapped nedir, yıllık özete nasıl bakılır? Yıl içerisinde en çok dinlediklerinizi Spotify 2022 özeti ile öğrenebilirsiniz

Spotify, yıl boyunca müzik zevklerinizin verilerini araştıran yıllık dijital deneyim olan "Wrapped" ile gündemde. Uygulamadığın kullandılığı her yerde geçerli olan Wrapped, her sene sonunda kullanıcılarına bir özet sunuyor. Kişiye özel olan bu özet, en çok dinlenen şarkılar, albümler ve sanatçılar gibi yılın dinleme alışkanlıkları hakkında istatistikler veriyor.