Spotify Wrapped nedir, yıllık özete nasıl bakılır? Yıl içerisinde en çok dinlediklerinizi Spotify 2022 özeti ile öğrenebilirsiniz

Spotify, yıl boyunca müzik zevklerinizin verilerini araştıran yıllık dijital deneyim olan "Wrapped" ile gündemde. Uygulamadığın kullandılığı her yerde geçerli olan Wrapped, her sene sonunda kullanıcılarına bir özet sunuyor. Kişiye özel olan bu özet, en çok dinlenen şarkılar, albümler ve sanatçılar gibi yılın dinleme alışkanlıkları hakkında istatistikler veriyor.
Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan kampanya, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verileri derlemesini sağlıyor ve onları sosyal medyada paylaşmaya davet ediyor.
Kullanıcılar Spotify Wrapped ile en çok dinlediği şarkıları görebilirken, 2022 yılı özetlerini sosyal medya hesaplarında arkadaşlarıyla da paylaşabiliyor.
Spotify kullanıcıları, 2022 Spotify özetini Spotify'ın ana sayfasında ve arama kısmından Spotify Wrapped'e erişim sağlayabilirler.
Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2022" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.