Spotify'a yeni özellik: İlk 15 saat ücretsiz

Spotify, Premium kullanıcıları için ayda 15 saati ücretsiz olacak şekilde sesli kitap dinleme özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Şimdilik Avustralya ve İngiltere'de kullanıma sunulan bu özellik ilerleyen zamanlarda kademeli olarak tüm kullanıcılar için erişime açılacak.

Spotify'a yeni özellik: İlk 15 saat ücretsiz - 1

150 BİNDEN FAZLA SESLİ KİTAP

Spotify, Premium aboneleri için kitapseverlere yönelik yeni bir özelliğini duyurdu.

İngiltere ve Avustralya'daki aboneler 4 Ekim'den itibaren ekstra ücret ödemeden 150.000'den fazla sesli kitaba erişebilecek. ABD'deki aboneler de bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni avantajdan yararlanabilecekler.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Spotify'a yeni özellik: İlk 15 saat ücretsiz - 2
Spotify'a yeni özellik: İlk 15 saat ücretsiz - 3

Kullanıcılar çok çeşitli kitaplara erişebilecek ve istedikleri kadarını dinleyebilecek olsalar da, bu teklifin bir dezavantajı var.

Premium üyeler her ay sadece 15 saat ücretsiz sesli kitap dinleyebilecekler. 

Kullanımı 15 saati aşan kullanıcılar ise 10 saat ek süre için 11 dolar daha ödemeleri gerekecek.

Spotify'a yeni özellik: İlk 15 saat ücretsiz - 4

GEÇTİĞİMİZ YIL KULLANIMA SUNULMUŞTU

Şirket ilk olarak geçen yıl Eylül ayında platformunda sesli kitapları kullanıma sundu.

Kütüphanesinde 300.000 kitap ile piyasaya sürüldü ve kullanıcılar diledikleri kitabı satın alarak sesli kitap özelliğini deneyimledi.

Ancak Spotify, artık Premium üyelere de sesli kitap özelliğinin ilk 15 saatini ücretsiz deneyimlemesine olanak tanıyor.

Platformun, her 15 saatten sonra kullanıcıların 11 dolar ödemeye istekli olup olmayacağını denemek istediği aktarıldı.

Spotify'a yeni özellik: İlk 15 saat ücretsiz - 5

PREMİUM, AİLE VEYA DUO ÜYELER İÇİN

Şu anda yeni avantaj yalnızca bireysel Premium aboneler, Aile veya Duo hesaplarının bu özellikten faydalanabildiği kaydedildi.

Ancak Spotify'ın sesli kitap özelliğini gelecekte kullanılabilirliğini genişletmeyi planladığı belirtildi.

Spotify'a yeni özellik: İlk 15 saat ücretsiz - 6

SPOTIFY YAPAY ZEKAYA ÖNLEM ALMAYACAK

Spotify, yapay zeka tarafından üretilen müziklere herhangi bir önlem almayacağını açıklamıştı

Platformun CEO'su Daniel Ek, yaptığı açıklamada müzik yaparken teknoloji kullanmanın geçerli yolları olduğunu, ancak yapay zekanın onayları olmadan gerçek sanatçıların seslerini kopyalamak için kullanılmaması gerektiğini vurgulamıştı.

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