Spotify'a yeni özellik: İlk 15 saat ücretsiz

Kullanıcılar çok çeşitli kitaplara erişebilecek ve istedikleri kadarını dinleyebilecek olsalar da, bu teklifin bir dezavantajı var.

Premium üyeler her ay sadece 15 saat ücretsiz sesli kitap dinleyebilecekler.

Kullanımı 15 saati aşan kullanıcılar ise 10 saat ek süre için 11 dolar daha ödemeleri gerekecek.