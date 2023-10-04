Spotify'a yeni özellik: İlk 15 saat ücretsiz
Spotify, Premium kullanıcıları için ayda 15 saati ücretsiz olacak şekilde sesli kitap dinleme özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Şimdilik Avustralya ve İngiltere'de kullanıma sunulan bu özellik ilerleyen zamanlarda kademeli olarak tüm kullanıcılar için erişime açılacak.
150 BİNDEN FAZLA SESLİ KİTAP
Spotify, Premium aboneleri için kitapseverlere yönelik yeni bir özelliğini duyurdu.
İngiltere ve Avustralya'daki aboneler 4 Ekim'den itibaren ekstra ücret ödemeden 150.000'den fazla sesli kitaba erişebilecek. ABD'deki aboneler de bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni avantajdan yararlanabilecekler.