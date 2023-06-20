Spotify'da kayıpsız ses dönemi: HiFi özelliği çok yakında (Spotify HiFi özelliği ne zaman gelecek?)
Spotify, HiFi özelliğini yakında duyurmaya hazırlanıyor. "Supremium" adı altında yeni bir ödeme planı ile kullanıcılarıyla buluşturmak istediği özellik "Kayıpsız Ses" ile müzik dinlemelerini sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar müzik geçişlerinde gecikmeyi hissetmiyor ve CD kalitesinde müzik dinleyebiliyor.
Spotify, daha önceden HiFi özelliğini 2021'in sonuna kadar premium olarak piyasaya sürmeyi planladığını duyurmuştu.
Apple Music ve Amazon Music'in ekstra ücret ödemeden bu özelliği kullanıcılarına sunmasının ardından Spotify, bu özelliği çıkartmayı ertelediğini bildirdi.