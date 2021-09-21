TEKNOFEST İstanbul başladı. 

Çift turbolu olması bütün bunları sağladı ama bazı uygulamalar için de irtifadan ziyade kalkış gücü önemli. Bayraktar TB3'lerle TCG Anadolu gemimizden, kısa bir pisten yüklü vaziyette kalkmak istiyoruz. Burada da kalkış gücü çok önemli, bu motorumuz yüksek kalkış gücüne göre özel tasarlandı. Gücü 55 beygir artırıldı, 170'den 225'e çıkardık. Yine yüksek irtifa yeteneği var, fakat yüksek irtifada ürettiği güç PD170 kadar değil. 35-40 bin feetlere çıktığınızda gücü daha az oluyor."