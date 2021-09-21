ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 21.09.2021 - 13:22
TEKNOFEST İstanbul başladı.
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olarak nitelendirilen TEKNOFEST İstanbul'a ilgi yoğundu.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin açılışında konuştu.
Bayraktar, "İşte bugün, hayallerimiz gerçekleşmeye filiz vermeye başladı. Bugün yapay meselelere takılmadan araştırmanın, geliştirmenin, üretimin gündem olduğu güçlü Türkiye için yürüme vaktidir" dedi.
DERECEYE GİREN ÜRÜNLER SERGİLENDİ
Roketsan'ın yürütücülüğünü üstlendiği "Roket Yarışması"nın dereceye giren takımlar da ürünlerini festivalde sergiliyor.
Her biri öğrencilerce geliştirilen roketler, gelecek yıllarda yarışmaya katılmayı düşünen gençler için ilham kaynağı oluyor.
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), insansız hava araçlarına (İHA) güç vermek için geliştirilen Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru PD170'ten 5 kilogram daha hafif ve 55 beygir daha güçlü PD222ST motorunu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sergiledi.
TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, PD170'in Anka-S'in ihtiyacı için geliştirildiğini söyledi.
İlk Anka'nın 155 beygirlik ithal bir motorla uçtuğunu ve tedarikte bazı sıkıntılar yaşandığını anlatan Akşit, bunun üzerine PD170 çalışmasına başladıklarını ifade etti.
Türk mühendislerinin tasarımı, teknisyenlerinin üretimiyle dünyanın kendi sınıfında en yüksek irtifaya sahip, en az yakıt harcayan motorunu, 40 bin feete kadar rahatlıkla çalışabilir şekilde geliştirdiklerini vurgulayan Akşit, rakip ürünlerin genellikle 25 bin feet civarında çalışabilecek şekilde tasarlandığına işaret etti.
Ana motor yapısını geliştirdikten sonra bu motorun ana karkasını aynı tutarak başka ihtiyaçlar için türev motorlar üretmeye başladıklarını belirten Akşit, ilk kez sergiledikleri PD222ST'ye ilişkin şu bilgileri verdi:
"Bu şekilde PD222ST'yi geliştirdik. Bunun da değişik versiyonları olacak. ST, single turbo manasında. Tek turbolu versiyonu. PD170'te 170 beygiri çift turboyla elde etmiştik ama oradaki asıl hedef irtifa gücüydü. Gelecekte savaşlar insansız araçlar, belki İHA'lar arasında olacak ki dünyanın değişik yerlerinde olmaya başladı. İHA'ların it dalaşından bahsediyoruz. İrtifadaki gücü yüksek olan daha atak, çevik, manevra kabiliyeti çok daha yüksek, karşısındaki İHA'nın önünde arkasında çok rahat dolaşıp, istediği pozisyondan istediği şekilde vuracak hale gelecek. Çok ciddi bir avantaj sağlıyor.
Çift turbolu olması bütün bunları sağladı ama bazı uygulamalar için de irtifadan ziyade kalkış gücü önemli. Bayraktar TB3'lerle TCG Anadolu gemimizden, kısa bir pisten yüklü vaziyette kalkmak istiyoruz. Burada da kalkış gücü çok önemli, bu motorumuz yüksek kalkış gücüne göre özel tasarlandı. Gücü 55 beygir artırıldı, 170'den 225'e çıkardık. Yine yüksek irtifa yeteneği var, fakat yüksek irtifada ürettiği güç PD170 kadar değil. 35-40 bin feetlere çıktığınızda gücü daha az oluyor."
- 60'dan fazla PD170 üretildi
Prof. Dr. Akşit, geliştirme çalışmaları yanında PD170'in seri üretimine devam ettiklerini belirterek, "Toplamda ürettiğimiz motor 60'ı geçti. Ciddi bir kısmını ilk ana müşterimiz TUSAŞ'a teslim ettik, Baykar'a birkaç tane teslim ettik, bunun bir kısmı Bayraktar TB3 çalışmalarında kullanılmak üzere bir kısmı da Akıncı'nın C versiyonunda kullanılmak üzere. Ayrıca Aksungur'da kullanılıyor aynı motorumuz. Adetleri artarak seri imalat rakamları yükseliyor, şu anda da birkaç 100 adet için pazarlık yapıyoruz." dedi.
Gelişmiş motora kolayca geçilebilecek
TEKNOFEST'te PD222ST'nin ilk prototipini sergilediklerini ifade eden Akşit, motorun ciddi testlere maruz kaldığını, olgunlaştırma süreçlerinin devam ettiğini söyledi. Test süresinin birkaç 100 saat civarında olduğuna işaret eden Akşit, PD170'deki test sürelerinin ise 5 bin saati geçtiğine dikkati çekti.