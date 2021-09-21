TEKNOFEST İstanbul başladı

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 21.09.2021 - 13:22

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TEKNOFEST İstanbul başladı. 

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olarak nitelendirilen TEKNOFEST İstanbul'a ilgi yoğundu. 

YERLİ OTOMOBİL TOGG TEKNOFEST’TE

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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar,  TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin açılışında konuştu. 

Bayraktar, "İşte bugün, hayallerimiz gerçekleşmeye filiz vermeye başladı. Bugün yapay meselelere takılmadan araştırmanın, geliştirmenin, üretimin gündem olduğu güçlü Türkiye için yürüme vaktidir" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST, Türkiye'nin gelecek vizyonunun capcanlı örneğidir. Türkiye, kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü olmalıdır" açıklamasını yaptı.
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Roketsan gençlerle TEKNOFEST'te bir araya geliyor

Roketsan'ın, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021'deki standını ziyaret eden gençler, çeşitli yarışmalar ve eğitici faaliyetlerle eğlenip staj ve kariyer imkanları hakkında bilgi alıyorlar.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, firma 26 Eylül'e kadar sürecek İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'teki standında gençleri ağırlıyor.
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Gençler, Roketsan'ın ileri teknoloji kullanılarak geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, METE Silah Sistemi, Mini Akıllı Mühimmat MAM-T, CİRİT, Stand-Off Mühimmatı SOM, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS), HİSAR Hava Savunma Füzesi ürünlerini yakından inceleyerek savunma sanayisi hakkındaki meraklarını gideriyor.

Festival boyunca gençler, Roketsan ve roket teknolojileri hakkındaki bilgilerini test edebilecekleri yarışmalarla hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.
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Roketsan'ın geliştirdiği ALKA bilgisayar oyunu, ürün eşleştirme oyunu ve word portrait gibi çok sayıda eğlenceli etkinlik de şirket standında gençleri bekliyor.

Öte yandan şirketin insan kaynakları ekibi, gençlerin kariyer planlarına ilişkin sorularını yanıtlayarak, staj imkanlarına dair bilgi veriyor.
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DERECEYE GİREN ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Roketsan'ın yürütücülüğünü üstlendiği "Roket Yarışması"nın dereceye giren takımlar da ürünlerini festivalde sergiliyor.

Her biri öğrencilerce geliştirilen roketler, gelecek yıllarda yarışmaya katılmayı düşünen gençler için ilham kaynağı oluyor.

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Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen yarışmada, başvuru yapan 544 takım arasından 13'ü lise kategorisi, 55'i orta irtifa, 10'u yüksek irtifa ve 2'si zorlu görev olmak üzere toplam 80 takım yer almaya hak kazandı.

Dereceye giren takımlar ödüllerini, festivalde bulunan üst düzey isimlerin ellerinden alacaklar.
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YENİ İHA MOTORU TEKNOFEST'TE

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), insansız hava araçlarına (İHA) güç vermek için geliştirilen Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru PD170'ten 5 kilogram daha hafif ve 55 beygir daha güçlü PD222ST motorunu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sergiledi.

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, PD170'in Anka-S'in ihtiyacı için geliştirildiğini söyledi.

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İlk Anka'nın 155 beygirlik ithal bir motorla uçtuğunu ve tedarikte bazı sıkıntılar yaşandığını anlatan Akşit, bunun üzerine PD170 çalışmasına başladıklarını ifade etti.

Türk mühendislerinin tasarımı, teknisyenlerinin üretimiyle dünyanın kendi sınıfında en yüksek irtifaya sahip, en az yakıt harcayan motorunu, 40 bin feete kadar rahatlıkla çalışabilir şekilde geliştirdiklerini vurgulayan Akşit, rakip ürünlerin genellikle 25 bin feet civarında çalışabilecek şekilde tasarlandığına işaret etti.

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Ana motor yapısını geliştirdikten sonra bu motorun ana karkasını aynı tutarak başka ihtiyaçlar için türev motorlar üretmeye başladıklarını belirten Akşit, ilk kez sergiledikleri PD222ST'ye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu şekilde PD222ST'yi geliştirdik. Bunun da değişik versiyonları olacak. ST, single turbo manasında. Tek turbolu versiyonu. PD170'te 170 beygiri çift turboyla elde etmiştik ama oradaki asıl hedef irtifa gücüydü. Gelecekte savaşlar insansız araçlar, belki İHA'lar arasında olacak ki dünyanın değişik yerlerinde olmaya başladı. İHA'ların it dalaşından bahsediyoruz. İrtifadaki gücü yüksek olan daha atak, çevik, manevra kabiliyeti çok daha yüksek, karşısındaki İHA'nın önünde arkasında çok rahat dolaşıp, istediği pozisyondan istediği şekilde vuracak hale gelecek. Çok ciddi bir avantaj sağlıyor.

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Çift turbolu olması bütün bunları sağladı ama bazı uygulamalar için de irtifadan ziyade kalkış gücü önemli. Bayraktar TB3'lerle TCG Anadolu gemimizden, kısa bir pisten yüklü vaziyette kalkmak istiyoruz. Burada da kalkış gücü çok önemli, bu motorumuz yüksek kalkış gücüne göre özel tasarlandı. Gücü 55 beygir artırıldı, 170'den 225'e çıkardık. Yine yüksek irtifa yeteneği var, fakat yüksek irtifada ürettiği güç PD170 kadar değil. 35-40 bin feetlere çıktığınızda gücü daha az oluyor."

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- 60'dan fazla PD170 üretildi

Prof. Dr. Akşit, geliştirme çalışmaları yanında PD170'in seri üretimine devam ettiklerini belirterek, "Toplamda ürettiğimiz motor 60'ı geçti. Ciddi bir kısmını ilk ana müşterimiz TUSAŞ'a teslim ettik, Baykar'a birkaç tane teslim ettik, bunun bir kısmı Bayraktar TB3 çalışmalarında kullanılmak üzere bir kısmı da Akıncı'nın C versiyonunda kullanılmak üzere. Ayrıca Aksungur'da kullanılıyor aynı motorumuz. Adetleri artarak seri imalat rakamları yükseliyor, şu anda da birkaç 100 adet için pazarlık yapıyoruz." dedi.

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Gelişmiş motora kolayca geçilebilecek

TEKNOFEST'te PD222ST'nin ilk prototipini sergilediklerini ifade eden Akşit, motorun ciddi testlere maruz kaldığını, olgunlaştırma süreçlerinin devam ettiğini söyledi. Test süresinin birkaç 100 saat civarında olduğuna işaret eden Akşit, PD170'deki test sürelerinin ise 5 bin saati geçtiğine dikkati çekti.

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