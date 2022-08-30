TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.08.2022 - 11:18

TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 1

Türkiye Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Çarşamba Havalimanında başladı.

TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 2

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 3

TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.

TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 4

Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.

TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 5

Baykar tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma' da TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.

TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 6
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 7
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 8
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 9
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 10
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 11
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 12
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 13
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 14
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 15
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 16
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 17
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 18
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 19
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 20
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 21
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 22
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 23
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 24
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - 25

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