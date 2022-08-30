TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor

Haberler - Anadolu Ajansı 30.08.2022 - 11:18
Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.
TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.
Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.
Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma' da TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.