Tesla 2020’de sürücüsüz taksi hizmeti başlatacak
DHA
Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, gelecek yıl sürücüsüz taksi hizmeti başlatacağını duyurdu.
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1İlk kez üç yıl önce şirketin CEO’su Elon Musk tarafından bir fikir olarak ortaya atılan sürücüsüz taksi projesi gerçek oluyor..
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2Musk yatırımcılara yaptığı bir sunumda projeye katılacak araçların, Tesla’nın otopilot yazılımını kullanıcığını anlattı.
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3Başlangıçta yalnızca Model 3 ve Model S araçların katılacağı hizmet, yasal düzenlemeler nedeniyle her yerde aynı anda başlamayacak.
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4Her Tesla sahibi aracını kurulacak "network"e ekleyip çıkarmakta ve ağa dahil olduğunda bundan gelir kazanmakta özgür olacak. Tesla araç sahiplerinin kazandığı geliri üzerinden yüzde 25-30 oranında bir komisyon alacak. Yeterince Tesla sahibinin bulunmadığı bölgelerde şirket kendi araç filosu ile projeye destek verecek.
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5Tesla’nın sürücüsüz taksi hizmetini kullanmak isteyen müşteriler mobil bir uygulama ile araçları park yerlerinden çağırabilecek. CEO Elon Musk, gelecek bir buçuk yıl içerisinde sisteme dahil olan araç sayısının 1 milyona ulaşmasını bekliyor.
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6Tesla, sürücüsüz takside maliyetin mil (1.6 km) başına 0.18 dolar olmasını bekliyor. Halen faaliyet gösteren araç paylaşım programlarında bu maliyet 2-3 dolar arasında değişiyor.
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7Şirket araç sahiplerinin ise mil başına 0.65 dolar ya da yıllık ortalama 30 bin dolar brüt kar elde edebileceğini hesaplıyor.
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8Musk ayrıca yatırımcılara, 2 yıl içinde direksiyon ve pedalları olmayan araçlar üreteceklerini ve bu yeni modellerin ortalama 25 bin dolara mal olacağını açıkladı.
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