NTV

Tesla 2020’de sürücüsüz taksi hizmeti başlatacak

DHA

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, gelecek yıl sürücüsüz taksi hizmeti başlatacağını duyurdu.

  • 1

    İlk kez üç yıl önce şirketin CEO’su Elon Musk tarafından bir fikir olarak ortaya atılan sürücüsüz taksi projesi gerçek oluyor..


  • 2

    Musk yatırımcılara yaptığı bir sunumda projeye katılacak araçların, Tesla’nın otopilot yazılımını kullanıcığını anlattı.
  • 3

    Başlangıçta yalnızca Model 3 ve Model S araçların katılacağı hizmet, yasal düzenlemeler nedeniyle her yerde aynı anda başlamayacak.


  • 4

    Her Tesla sahibi aracını kurulacak "network"e ekleyip çıkarmakta ve ağa dahil olduğunda bundan gelir kazanmakta özgür olacak. Tesla araç sahiplerinin kazandığı geliri üzerinden yüzde 25-30 oranında bir komisyon alacak. Yeterince Tesla sahibinin bulunmadığı bölgelerde şirket kendi araç filosu ile projeye destek verecek.


  • 5

    Tesla’nın sürücüsüz taksi hizmetini kullanmak isteyen müşteriler mobil bir uygulama ile araçları park yerlerinden çağırabilecek. CEO Elon Musk, gelecek bir buçuk yıl içerisinde sisteme dahil olan araç sayısının 1 milyona ulaşmasını bekliyor.


  • 6

    Tesla, sürücüsüz takside maliyetin mil (1.6 km) başına 0.18 dolar olmasını bekliyor. Halen faaliyet gösteren araç paylaşım programlarında bu maliyet 2-3 dolar arasında değişiyor.
  • 7

    Şirket araç sahiplerinin ise mil başına 0.65 dolar ya da yıllık ortalama 30 bin dolar brüt kar elde edebileceğini hesaplıyor.


  • 8

    Musk ayrıca yatırımcılara, 2 yıl içinde direksiyon ve pedalları olmayan araçlar üreteceklerini ve bu yeni modellerin ortalama 25 bin dolara mal olacağını açıkladı.
  • 9

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin