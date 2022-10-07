TikTok'tan üç yeni özellik!

ALIŞVERİŞ ÖZELLİĞİNİ DEVREYE SOKTU

TikTok sadece bu yenilikler ile kalmayıp alışveriş sektörüne de dahil oldu.

Uygulama, kendi ürünlerini satmak isteyen fenomenlere ve markalara TikTok Shop isimli bir hizmet sunuyor.