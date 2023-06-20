TIR şoförlüğü tarih oluyor: Çin'de sürücüsüz kamyon test edildi!
Çin menşeli şirket TuSimple, ürettiği otonom yarı otomatik TIR teknolojisini test etti. Firma, halka açık alanda test ettiği TIR sürüşünü başarıyla tamamladı. Peki Şoförsüz TIR nasıl olacak? İşte detaylar...
Otonom kamyon şirketi TuSimple geçtiğimiz günlerde araçta insan olmadan ve insan müdahalesi olmadan tamamen otonom bir yarı kamyon sürüşünü başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, Çin'de ilk sürücüsüz kamyon yolculuğunun başarıyla tamamlandığını belirtti.