Türkiye'deki en popüler mobil oyun belli oldu
Gaming in Turkey 2019 raporlarına göre Türkiye’de geçtiğimiz yıl toplam 853 milyon dolarlık (5 milyar TL) oyun harcaması yapıldı. Aynı rapor ile Türkiye’de en çok indirilen mobil oyunların hangileri olduğu bilgisi de yer aldı.
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1
TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARIN EN ÇOK İNDİRDİĞİ 10 MOBİL OYUN
Helix Jump: 15 milyon
PUBG Mobile: 11 milyon 950 bin
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2
Subway Surfers: 9 milyon 100 bin
Kafa Topu 2: 8 milyon 680 bin
Candy Crush Saga: 6 milyon 500 bin
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3
Sniper 3D Assassin: 5 milyon 990 bin
Love Balls: 5 milyon 980 bin
My Talking Tom: 5 milyon 890 bin
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4
101 Okey: 5 milyon 425 bin
slither.io: 4 milyon 700 bin
Türkiye’de en çok indirilen ücretli mobil oyunlar şöyle...
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5
Hitman Sniper: 115 bin
Minecraft Pocket Edition: 79 bin
Operation Third-Person War Game 3D: 70 bin
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6
Earn to Die: 47 bin
Construction Simulator 2014: 33 bin
Assassins Creed Identity: 32 bin
Adalet Namluda: Afrin: 28 bin
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7
Plague Inc.: 27 bin
FM 2019: 25 bin
Real Drift Car Racing: 24 bin
Türkiye’de oyuncuların en çok para harcadıkları mobil oyunlar ise şöyle...
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8
101 Okey: 8 milyon 600 bin dolar (48 milyon 910 bin TL)
Clash of Kings: 5 milyon 500 bin dolar (31 milyon 130 bin TL)
Lord Mobile: 5 milyon 250 bin dolar (29 milyon 835 bin TL)
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9
Zynga Poker: 5 milyon dolar (28 milyon 415 bin TL)
Last Empire War Z: 3 milyon 820 bin dolar (21 milyon 710 bin TL)
Clash of Clans: 3 milyon 600 bin dolar (20 milyon 460 bin TL)
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10
Mobil Legends Bang Bang: 3 milyon 420 bin dolar (19 milyon 440 bin TL)
Okey - Peak Games: 3 milyon 150 bin dolar (17 milyon 905 bin TL)
Game of Sultans: 2 milyon 900 bin dolar (16 milyon 485 bin TL)
Candy Crush Saga: 2 milyon 750 bin dolar (15 milyon 630 bin TL)