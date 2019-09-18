Türkiye'deki en popüler mobil oyun belli oldu

Mobil Legends Bang Bang: 3 milyon 420 bin dolar (19 milyon 440 bin TL)

Okey - Peak Games: 3 milyon 150 bin dolar (17 milyon 905 bin TL)

Game of Sultans: 2 milyon 900 bin dolar (16 milyon 485 bin TL)

Candy Crush Saga: 2 milyon 750 bin dolar (15 milyon 630 bin TL)