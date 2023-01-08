Türkiye'nin "robot askeri" füze attı.

Tüm bu süreçlerin yanında Barkan'a farklı silah sistemlerinin entegrasyonu da sürüyor. Bu çabaların bir parçası olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen lazer güdümlü mini füze sistemi Mete, Barkan'ın silah seçenekleri arasında yerini aldı.



Barkan yapılan entegrasyon çalışmasının ardından gerçekleştirilen atış testinde, lazer güdümlü mini füze sistemi Mete ile hedefini başarıyla vurdu. Türk savunma sanayisi bünyesinde çeşitli insansız kara aracı projeleri yürütülürken, bu çalışmayla güdümlü füze atışı yapılan ilk insansız kara aracı Barkan oldu.



Bunun yanında, Barkan'a özel olarak çoklu atış lançeri tasarımı yürütülüyor. Modüler yapıdaki lançer birçok insansız kara aracına entegre edilebilecek.