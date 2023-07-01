Twitter'da "kullanım limiti aşıldı" sorunu: Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek?
Twitter'da "kullanım limiti aşıldı" sorunuyla karşılaşan kullanıcılar, internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Twitter kullanım limiti aşıldı hatasının ne demek olduğunu merak eden sosyal medya kullanıcıları, konuyla alakalı çözüm arayışına girdi. Peki, Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Geçerli Twitter limitleri nelerdir?
Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan problemler arasında yer alıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'da, spam hesapları tespit etmek amacıyla geçerli birkaç limit yer alıyor. İşte ayrıntılar.