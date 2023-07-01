Twitter'da "kullanım limiti aşıldı" sorunu: Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek?

GEÇERLİ TWİTTER LİMİTLERİ

Twitter hesapları için geçerli teknik limitler şunlardır:



Direkt Mesajlar (günlük): Günlük 500 mesaj gönderme limiti vardır.



Tweetler: Günlük 2.400 adet. Günlük güncelleme limiti yarım saatlik daha düşük limitlere bölünmüştür. Retweetler de Tweet olarak sayılır.



Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez.



Takip etme (günlük): Takip etme işlemi için günlük teknik limit 400'dür. Bunun yalnızca teknik bir hesap limiti olduğunu ve agresif takip davranışlarını önlemeyi amaçlayan ilave başka düzenlemeler de olduğunu lütfen unutmayın.



Takip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5.000 limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanır.

Bu limitler web, mobil, telefon, API vb. tüm cihazlardaki işlemler için geçerlidir. Tüm üçüncü parti uygulamalardan gelen API istekleri, saatlik API limitine göre izlenir. Bu durumda, hesaplarıyla birden çok üçüncü parti uygulaması kullanan kişiler, API limitine daha çabuk ulaşır.