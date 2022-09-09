Twitter'da transfer sezonu: En çok konuşulan takım Fenerbahçe, oyuncu Dele Alli oldu

Twitter'ın canlı sohbet odası, Galatasaray'ın ev sahipliğinde 35 dakikalık bir etkinliğe sahne oldu ve 230 binden fazla taraftarın dinlediği odada yeni imzalar Lıcas Torreira ve Dries Mertens konuştu. Galatasaray'ın Spaces odasına şu andaki efsane kalecisi Fernando Muslera da geldi ve "Mertens ve Torreira'nın aramıza katılmasından dolayı çok mutluyum, tüm taraftarlarımızı buradan, Twitter'dan selamlıyorum" diyerek sohbete katıldı.



TRANSFERLERLE İLGİLİ EN ÇOK ATEŞ EMOJİSİ KULLANILDI

Transfer sezonunda Twitter'da kullanılan emojilere baktığımızda en çok kullanılan emojiyi tahmin etmek zor değil. Bu dönemde transfer ateşi yakılırken ateş emojisi en çok kullanılan emoji oldu. Beşiktaş'ın simgesi olan kartal ve Galatasaray'ın simgesi olan aslan ilk 5 emojide yerlerini aldı. Yeni transferleri veya dedikoduları duyurmak için atılan tweetlerde patlama ve alarm emojileri de gördük.