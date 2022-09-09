Twitter'da transfer sezonu: En çok konuşulan takım Fenerbahçe, oyuncu Dele Alli oldu

Haberler 09.09.2022 - 12:58
Yaz dönemindeki transfer çılgınlığı Twitter'ı da sarstı. Dünyaca ünlü yıldızlar rotasını Türkiye'ye çevirirken, bu isimler Twitter'in da gündemine oturdu. Everton'dan Beşiktaş'a gelen İngiliz süperstar Dele Alli, yaz boyunca hakkında en çok Tweetlenen futbolcu oldu. Diğer yandan kulüler arasında ise en çok etkileşimi ve ilgiyi ise Twitter'da Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki faaliyetleri aldı. Galatasaray'ın ardı ardına yaptığı transferler ve kalkan uçaklar da Twitter'ın gündemini sarstı
Futbol, Twitter'ın kalbi olmaya devam ediyor ve transfer dönemleri taraftarlar Twitter'da son dakika haberlerinin, söylentilerin, iddiaların ve spekülasyonların tadını çıkarıyor. Bu dönem, Twitter'daki futbol sohbetlerinin zirve yaptığı dönemler. Türkiye'de bu transfer sezonu sansasyonel transferler, transfer dedikoduları ve kulüpler arası transfer rekabeti ile adeta fırtına gibi geçti. Bu transfer sezonunun tartışmasız yıldızlarından biri de Twitter oldu.
Dün gece itibariyle Türkiye Süper Ligi'nde çılgın yaz transfer sezonu sona erdi. Türk futbolseverler "bu nasıl bir transfer sezonuydu" demekte haklılar çünkü bu yıl için birçok uluslararası futbol yıldızı rotasını Türkiye Süper Ligi'ne çevirdi.
27 MİLYONA YAKIN TWEET ATILDI
Tüm bu duyguların en yoğun yaşandığı yaz boyunca büyük heyecana, meraka ve coşkuya sahne olan Twitter, transfer sezonu ile ilgili bazı verileri açıkladı. Bu veriler Türkiye'de futbol sevgisinin boyutunu bir kez daha gözler önüne sererken, diğer yandan futbolu ve transferleri konuşmak için en önemli platformun Twitter olduğunu gösterdi. Bu dönemde Twitter'da Türkiye'de futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı.
17 Haziran - 5 Eylül arası Twitter verilerine göre bu dönemde transferlerle ilgili en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ve önemli yıldızlarla güçlenen kadrosuyla bu yıl yeni bir yolculuğa çıkan Fenerbahçe'yi ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş izledi. Son şampiyon Trabzonspor dördüncü, Süper Lig'e yeniden yükselen Ankaragücü ise beşinci oldu. Son olarak, İngiltere'de The Championship'de mücadele eden ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'ya ait olan Hull City'nin de Twitter Türkiye'de çokça konuşulduğunu belirtmekte fayda var.
DELE ALLİ, RONALDO'DAN ÇOK KONUŞULDU
Geçen sene ligde hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş, bu sene yeni bir yapılanma ve yıldızlarla zirve için mücadele edecek. Premier Lig'den yaptığı flaş transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş'ın son bombası Dele Alli olmuştu. Kariyerini yeniden alevlendirmek isteyen İngiliz süperstarın yeni yuvası Dolmabahçe oldu ve transferi Twitter'da büyük yankı uyandırdı. Dele Alli, Twitter Türkiye'de Cristiano Ronaldo'dan bile daha çok konuşuldu! Beşiktaş'ın Twitter hesabının bir video ile Dele Alli'nin transferini duyurduğu tweet bu dönemin en çok retweet'i oldu.
Beşiktaş'ın bir başka flaş transferini duyurduğu Gedson Fernandes tweeti, en çok retweet ve etkileşim alan tweetler arasında yer aldı.
Fenerbahçe'nin yeni yıldız forveti Joao Pedro'ya hoşlgedin dediği tweet, yoğun retweet alan bir diğer tweet oldu.
Ve Galatasaray'ın transfer sezonuna bitmeye yakın ardı ardına kaldırdığı uçaklar ve tweetleri, büyük bir etkileşimi çok kısa sürede aldı.
GALATASARAY, İMZALARINI TWİTTER SPACES'TA DUYURAN İLK FUTBOL KULÜBÜ OLDU
Bu transfer sezonu, Twitter'ın ayırt edici özelliklerinin aktif olarak kullanıldığı bir dönem oldu. Twitter Spaces bunlardan biriydi. Galatasaray, flaş imzalarını Twitter Spaces'ta canlı bir sohbet sırasında duyuran dünyadaki ilk futbol kulübü oldu.
Twitter'ın canlı sohbet odası, Galatasaray'ın ev sahipliğinde 35 dakikalık bir etkinliğe sahne oldu ve 230 binden fazla taraftarın dinlediği odada yeni imzalar Lıcas Torreira ve Dries Mertens konuştu. Galatasaray'ın Spaces odasına şu andaki efsane kalecisi Fernando Muslera da geldi ve "Mertens ve Torreira'nın aramıza katılmasından dolayı çok mutluyum, tüm taraftarlarımızı buradan, Twitter'dan selamlıyorum" diyerek sohbete katıldı.
TRANSFERLERLE İLGİLİ EN ÇOK ATEŞ EMOJİSİ KULLANILDI
Transfer sezonunda Twitter'da kullanılan emojilere baktığımızda en çok kullanılan emojiyi tahmin etmek zor değil. Bu dönemde transfer ateşi yakılırken ateş emojisi en çok kullanılan emoji oldu. Beşiktaş'ın simgesi olan kartal ve Galatasaray'ın simgesi olan aslan ilk 5 emojide yerlerini aldı. Yeni transferleri veya dedikoduları duyurmak için atılan tweetlerde patlama ve alarm emojileri de gördük.